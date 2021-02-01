Актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии

Американская актриса и модель Эван Рэйчел Вуд обвинила музыканта Мэрилина Мэнсона в насилии. Об этом в понедельник, 1 февраля, она написала в своем аккаунте в Instagram.

«Человека, издевавшегося надо мной, зовут Брайан Уорнер, также известный как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я еще была подростком, и на протяжении нескольких лет издевался надо мной», — заявила Вуд.

По словам актрисы, она не смогла жить в состоянии страха и терпеть шантаж.

Отношения Вуд и Мэнсона начались в 2006 году, спустя четыре года они захотели обручиться, однако помолвка была разорвана.

По данным журнала Vanity Fair, о различных инцидентах с Мэнсоном заявили еще четыре девушки.

В 2020 году обвинения в сексуальных преступлениях еще по шести пунктам предъявили продюсеру Харви Вайнштейну. Дела касаются двух жертв и связаны с инцидентами, произошедшими более 10 лет назад.

11 марта 2020 года суд в Нью-Йорке приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы за изнасилования двух женщин в разное время в 2013 году.