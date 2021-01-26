Судья в США утвердил выплату $17 млн жертвам домогательств Вайнштейна

Судья США по делам о банкротстве утвердила план ликвидации обанкротившейся продюсерской компании Weinstein Co, который предусматривает выплату в общей сложности $17,1 млн жертвам сексуальных домогательств со стороны американского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщило издание Variety в понедельник, 25 января.

По предварительным данным, средства будут переведены в специальный фонд, а потом разделены между 50 заявителями. Такой план был вынесен на голосование самих жертв домогательств, из которых 39 высказались за, а против проголосовали восемь человек. По словам судьи, без такого плана урегулирования жертвы могли получить минимальные компенсации или не получить их вовсе.

2 октября 2020 года сообщалось, что продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены обвинения в сексуальных преступлениях еще по шести пунктам. Дела касаются двух жертв и связаны с инцидентами, произошедшими более 10 лет назад.

11 марта суд в Нью-Йорке приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы за изнасилования двух женщин в разное время в 2013 году. В Лос-Анджелесе продюсера ждет еще одно судебное разбирательство, по итогам которого он может получить до 29 лет заключения.

При этом летом стало известно, что женщины, которые ранее обвиняли американского кинопродюсерa в сексуальныx домогательстваx и дискриминации, получат компенсации на общую сумму $19 млн.

Скандал разгорелся в 2017 году, когда The New Yorker опубликовал статью Ронана Фэрроу, где описывались многочисленные истории сексуального домогательства Харви Вайнштейна в отношении молодых актрис и сотрудниц его компании. По данным издания, Вайнштейн в течение 30 лет склонял их к интимным отношениям, обещая за это карьерное продвижение.

Вслед за публикацией ряд знаменитых голливудских актрис признались, что тоже стали жертвами его домогательств, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.