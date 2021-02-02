Мерилин Мэнсон назвал обвинения в свой адрес «искажением реальности»

Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон отреагировал на обвинения в насилии в свой адрес, назвав их ужасным искажением реальности. Об этом он во вторник, 2 февраля, написал в своем аккаунте в Instagram.

«Очевидно, что мое искусство и моя жизнь долгое время притягивали скандалы, но эти недавние заявления обо мне ужасно искажают реальность. Мои интимные отношения всегда были полностью по согласию с близкими по духу партнерами. В этом заключается правда, несмотря на то, как и почему другие сейчас предпочитают искажать прошлое», — написал Мэнсон.

Накануне актриса и модель Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэнсона в насилии, заявив, что музыкант издевался над ней на протяжении нескольких лет.

Кроме того, о различных инцидентах с музыкантом заявили еще четыре девушки.

В свете озвученных обвинений музыкальный лейбл Loma Vista Recording объявил о прекращении сотрудничества с Мэнсоном.