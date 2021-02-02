Лейбл звукозаписи прекратил работу с Мэнсоном после обвинений в насилии

Музыкальный лейбл Loma Vista Recording объявил о прекращении сотрудничества с рок-исполнителем Мэрилином Мэнсоном после выдвинутых против него обвинений в насилии.

«В свете сегодняшних тревожных заявлений Эван Рэйчел Вуд и других женщин, которые назвали Мэрилина Мэнсона своим обидчиком, Loma Vista немедленно прекратит дальнейшее продвижение его нынешнего альбома», — сказано в заявлении лейбла в Twitter.

Кроме того, лейбл не намерен работать с Мэнсоном и над будущими проектами.

Накануне актриса и модель Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии, заявив, что музыкант издевался над ней на протяжении нескольких лет.

Кроме того, о различных инцидентах с Мэнсоном заявили еще четыре девушки.