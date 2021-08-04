Куомо в горле: чем чреват секс-скандал вокруг губернатора Нью-Йорка

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, которого обвинили в сексуальных домогательствах, скорее всего, покинет свой пост . Его однопартийцы-демократы требуют этой отставки уже несколько месяцев — с того момента, как разразился скандал. Теперь же, когда прокуратура подтвердила правдивость выдвинутых обвинений , эти призывы поддержал и президент США Джо Байден. По оценке опрошенных «Известиями» экспертов, решение демократов «сбросить» Эндрю Куомо связано с тем, что они не хотят портить имидж партии перед новым электоральным циклом : в 2022 году в штатах пройдут выборы конгрессменов и ряда губернаторов, в том числе и в Нью-Йорке.

179 свидетельств

Заксобрание штата Нью-Йорк планирует объявить импичмент губернатору, члену Демократической партии Эндрю Куомо. Об этом стало известно после сообщения генпрокуратуры штата о том, что он подвергал своих подчиненных сексуальным домогательствам . «Как только мы получим все необходимые документы и доказательства от генерального прокурора, мы как можно скорее приступим к завершению нашего расследования по импичменту», — говорится в заявлении спикера ассамблеи штата (нижняя палата легислатуры Нью-Йорка) демократа Карла Хисти.

С февраля 2021 года несколько женщин — как бывших, так и действующих сотрудниц администрации Эндрю Куомо — обвинили его в сексуальных домогательствах. По словам одной из них, губернатор присылал ей через коллег цветы, в 2017 году во время полета на мероприятие предложил ей «сыграть в покер на раздевание», а в 2018-м после одного из совещаний поцеловал в губы — в итоге она решила уволиться. Вслед за ней о том, что политик позволял себе «навязчивые прикосновения и неуместные расспросы о личной жизни», рассказали по меньшей мере еще шесть женщин.

Куомо Капитолий штата Нью-Йорк Фото: REUTERS/Jeenah Moon

В марте стало известно, что ассамблея рассмотрит эти обвинения и проведет расследование. Тогда же зазвучали первые призывы республиканцев в нижней палате (они составляют там меньшинство) отстранить Эндрю Куомо от власти; к ним подключились и однопартийцы политика в сенате (верхняя палата конгресса США), выступившие с соответствующим совместным заявлением. Президент США Джо Байден в то время призывал дождаться окончания расследования , при этом не исключив, что, если обвинения подтвердятся, губернатора будут судить. Сам же Эндрю Куомо категорично заявил, что в отставку не уйдет.

По данным The Wall Street Journal, расследование завершат к концу августа. Официальных обвинений губернатору не предъявили, но предварительные итоги следствия известны уже сейчас. Как сообщила 3 августа генпрокурор штата Летиция Джеймс, получив показания от 179 человек , следователи пришли к выводу, что обвинения против Эндрю Куомо правдивы. «Результаты этого расследования выявили нарушения, которые противоречат структуре и репутации администрации нашего штата, а также проливают свет на несправедливость на самом высоком уровне правительства», — сказала она.

Сам Эндрю Куомо все претензии вновь отвер г. «Я хотел бы сказать напрямую, что никогда не трогал кого-либо неподобающим образом и не совершал непристойных действий сексуального характера», — заявил губернатор в своем видеообращении, опубликованном в Twitter. При этом он принес извинения — на тот случай, если какие-то его слова и поступки, произнесенные и совершенные «без злого умысла», могли кого-то оскорбить.

Куомо Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо Фото: REUTERS/Mike Segar/File Photo

По оценке экспертов, еще не понятно, когда состоится импичмент и будет ли он вообще .

— Это пока что разговоры. Пройдет он или нет, мы с вами не знаем, — сказал «Известиям» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев. — Но борьба там разворачивается нешуточная. Общество и в штате Нью-Йорк, и в США разделено . Хотя Нью-Йорк в большей степени — вотчина Демократической партии, против Куомо выступают и многие демократы.

Такой губернатор нам не нужен

На фоне заявления генпрокуратуры призывы к политику покинуть пост зазвучали с новой силой. Этого опять потребовали сенаторы-демократы, но только теперь их поддержал американский президент. «Я считаю, что он должен уйти в отставку», — заявил 3 августа Джо Байден , отвечая на вопросы журналистов. При этом говорить, должны ли законодатели объявить Эндрю Куомо импичмент, он не стал. «Я понимаю, что законодательный орган штата может принять решение об импичменте. Я не знаю этого наверняка, я не знаком со всеми этими сведениями», — добавил глава Белого дома.

По оценке экспертов, такая смена риторики связана не с тем, что президент и другие демократы внезапно поняли, что Эндрю Куомо вел себя неподобающе. Просто в США наступает новый электоральный цикл : в ноябре 2022 года пройдут промежуточные выборы в конгресс, а также выборы губернаторов в ряде штатов, в том числе и в Нью-Йорке.

Куомо Сенатор США, член Демократической партии Чак Шумер беседует с журналистами об отставке губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Учитывая, что республиканцы уже вовсю используют ситуацию с Эндрю Куомо, партийные боссы решили: настало время спасать имидж партии, а не защищать «своего» губернатора , считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

— Перед выборами партия стремится очиститься от того, за что можно зацепиться. И дело не только в том, что любая такая история будет раскручена противниками демократов. Общий фон в США, учитывая активность таких движений, как MeToo и BLM (Black Lives Matter. — «Известия»), вполне подготовлен: отношение к разного рода домогательствам у американцев крайне негативное. И подобные вещи отрицательно влияют на общий подход электората к партии , — пояснил эксперт «Известиям».

По его мнению, хотя Эндрю Куомо всегда был яркой личностью и магнитом для избирателей, сейчас демократы понимают: губернатор — отработанный материал и партии нужен новый человек в штате Нью-Йорк.

— Билл Клинтон в свое время тоже не признавал обвинений [в сексуальной связи с Моникой Левински], но когда понял, что даже партия ему не верит, сознался. Возможно, Куомо тоже через какое-то время скажет: да, что-то было, каюсь, и всё такое. Но, несмотря на прежние заслуги, такой Куомо демократам не нужен . Кайся не кайся, ситуацию это не спасет, — заключил Валерий Гарбузов.

История с поведением Эндрю Куомо тянется довольно давно, но именно сейчас набралась критическая масса, которая не позволяет удержать губернатора на плаву, не потянув за собой партию, считает президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

Куомо Представители СМИ возле особняка губернатора штата Нью-Йорк Фото: REUTERS/Patrick Dodson

— Продолжают всплывать новые обвинения. Сообщается о показаниях около 180 женщин, которых он пытался оскорбить, — наверное, он хотел побить рекорд Гиннесса. Демократы явно решили, что с этой историей пора заканчивать , поскольку она вредит имиджу партии как на федеральном уровне, так и внутри штата. Всё-таки губернатор Нью-Йорка — это негласно чуть ли не третья позиция в стране, — отметил в беседе с «Известиями» эксперт. — Официально третий человек в США — это, конечно, спикер палаты представителей, но по политическому весу глава Нью-Йорка — очень влиятельная фигура, за которой смотрят и за пределами штата.

По его оценке, заявление президента указывает на то, что Эндрю Куомо всё-таки придется уйти. Теперь Демократической партии предстоит найти нового кандидата, который себя не запятнал, подытожил Эдуард Лозанский.