Куомо в горле: чем чреват секс-скандал вокруг губернатора Нью-Йорка
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, которого обвинили в сексуальных домогательствах, скорее всего, покинет свой пост. Его однопартийцы-демократы требуют этой отставки уже несколько месяцев — с того момента, как разразился скандал. Теперь же, когда прокуратура подтвердила правдивость выдвинутых обвинений, эти призывы поддержал и президент США Джо Байден. По оценке опрошенных «Известиями» экспертов, решение демократов «сбросить» Эндрю Куомо связано с тем, что они не хотят портить имидж партии перед новым электоральным циклом: в 2022 году в штатах пройдут выборы конгрессменов и ряда губернаторов, в том числе и в Нью-Йорке.
179 свидетельств
Заксобрание штата Нью-Йорк планирует объявить импичмент губернатору, члену Демократической партии Эндрю Куомо. Об этом стало известно после сообщения генпрокуратуры штата о том, что он подвергал своих подчиненных сексуальным домогательствам. «Как только мы получим все необходимые документы и доказательства от генерального прокурора, мы как можно скорее приступим к завершению нашего расследования по импичменту», — говорится в заявлении спикера ассамблеи штата (нижняя палата легислатуры Нью-Йорка) демократа Карла Хисти.
С февраля 2021 года несколько женщин — как бывших, так и действующих сотрудниц администрации Эндрю Куомо — обвинили его в сексуальных домогательствах. По словам одной из них, губернатор присылал ей через коллег цветы, в 2017 году во время полета на мероприятие предложил ей «сыграть в покер на раздевание», а в 2018-м после одного из совещаний поцеловал в губы — в итоге она решила уволиться. Вслед за ней о том, что политик позволял себе «навязчивые прикосновения и неуместные расспросы о личной жизни», рассказали по меньшей мере еще шесть женщин.
Капитолий штата Нью-Йорк
В марте стало известно, что ассамблея рассмотрит эти обвинения и проведет расследование. Тогда же зазвучали первые призывы республиканцев в нижней палате (они составляют там меньшинство) отстранить Эндрю Куомо от власти; к ним подключились и однопартийцы политика в сенате (верхняя палата конгресса США), выступившие с соответствующим совместным заявлением. Президент США Джо Байден в то время призывал дождаться окончания расследования, при этом не исключив, что, если обвинения подтвердятся, губернатора будут судить. Сам же Эндрю Куомо категорично заявил, что в отставку не уйдет.
По данным The Wall Street Journal, расследование завершат к концу августа. Официальных обвинений губернатору не предъявили, но предварительные итоги следствия известны уже сейчас. Как сообщила 3 августа генпрокурор штата Летиция Джеймс, получив показания от 179 человек, следователи пришли к выводу, что обвинения против Эндрю Куомо правдивы. «Результаты этого расследования выявили нарушения, которые противоречат структуре и репутации администрации нашего штата, а также проливают свет на несправедливость на самом высоком уровне правительства», — сказала она.
Сам Эндрю Куомо все претензии вновь отверг. «Я хотел бы сказать напрямую, что никогда не трогал кого-либо неподобающим образом и не совершал непристойных действий сексуального характера», — заявил губернатор в своем видеообращении, опубликованном в Twitter. При этом он принес извинения — на тот случай, если какие-то его слова и поступки, произнесенные и совершенные «без злого умысла», могли кого-то оскорбить.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо
По оценке экспертов, еще не понятно, когда состоится импичмент и будет ли он вообще.
— Это пока что разговоры. Пройдет он или нет, мы с вами не знаем, — сказал «Известиям» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев. — Но борьба там разворачивается нешуточная. Общество и в штате Нью-Йорк, и в США разделено. Хотя Нью-Йорк в большей степени — вотчина Демократической партии, против Куомо выступают и многие демократы.
Такой губернатор нам не нужен
На фоне заявления генпрокуратуры призывы к политику покинуть пост зазвучали с новой силой. Этого опять потребовали сенаторы-демократы, но только теперь их поддержал американский президент. «Я считаю, что он должен уйти в отставку», — заявил 3 августа Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов. При этом говорить, должны ли законодатели объявить Эндрю Куомо импичмент, он не стал. «Я понимаю, что законодательный орган штата может принять решение об импичменте. Я не знаю этого наверняка, я не знаком со всеми этими сведениями», — добавил глава Белого дома.
По оценке экспертов, такая смена риторики связана не с тем, что президент и другие демократы внезапно поняли, что Эндрю Куомо вел себя неподобающе. Просто в США наступает новый электоральный цикл: в ноябре 2022 года пройдут промежуточные выборы в конгресс, а также выборы губернаторов в ряде штатов, в том числе и в Нью-Йорке.
Сенатор США, член Демократической партии Чак Шумер беседует с журналистами об отставке губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо
Учитывая, что республиканцы уже вовсю используют ситуацию с Эндрю Куомо, партийные боссы решили: настало время спасать имидж партии, а не защищать «своего» губернатора, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.
— Перед выборами партия стремится очиститься от того, за что можно зацепиться. И дело не только в том, что любая такая история будет раскручена противниками демократов. Общий фон в США, учитывая активность таких движений, как MeToo и BLM (Black Lives Matter. — «Известия»), вполне подготовлен: отношение к разного рода домогательствам у американцев крайне негативное. И подобные вещи отрицательно влияют на общий подход электората к партии, — пояснил эксперт «Известиям».
По его мнению, хотя Эндрю Куомо всегда был яркой личностью и магнитом для избирателей, сейчас демократы понимают: губернатор — отработанный материал и партии нужен новый человек в штате Нью-Йорк.
— Билл Клинтон в свое время тоже не признавал обвинений [в сексуальной связи с Моникой Левински], но когда понял, что даже партия ему не верит, сознался. Возможно, Куомо тоже через какое-то время скажет: да, что-то было, каюсь, и всё такое. Но, несмотря на прежние заслуги, такой Куомо демократам не нужен. Кайся не кайся, ситуацию это не спасет, — заключил Валерий Гарбузов.
История с поведением Эндрю Куомо тянется довольно давно, но именно сейчас набралась критическая масса, которая не позволяет удержать губернатора на плаву, не потянув за собой партию, считает президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
Представители СМИ возле особняка губернатора штата Нью-Йорк
— Продолжают всплывать новые обвинения. Сообщается о показаниях около 180 женщин, которых он пытался оскорбить, — наверное, он хотел побить рекорд Гиннесса. Демократы явно решили, что с этой историей пора заканчивать, поскольку она вредит имиджу партии как на федеральном уровне, так и внутри штата. Всё-таки губернатор Нью-Йорка — это негласно чуть ли не третья позиция в стране, — отметил в беседе с «Известиями» эксперт. — Официально третий человек в США — это, конечно, спикер палаты представителей, но по политическому весу глава Нью-Йорка — очень влиятельная фигура, за которой смотрят и за пределами штата.
По его оценке, заявление президента указывает на то, что Эндрю Куомо всё-таки придется уйти. Теперь Демократической партии предстоит найти нового кандидата, который себя не запятнал, подытожил Эдуард Лозанский.