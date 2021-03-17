Словарный запал: почему Джо Байден не постеснялся выражений

Несмотря на радикальные антироссийские высказывания президента США Джо Байдена, двум странам стоит попытаться найти точки соприкосновения, заявил «Известиям» зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев . По его мнению, у нынешней администрации в Вашингтоне всё еще есть для этого исторический шанс и пространство возможностей. По оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, глава Белого дома не сказал ничего концептуально нового: обвинения в адрес России и выражение готовности сотрудничать в областях, «представляющих взаимный интерес», видимо, будут уживаться друг с другом в течение всего срока правления Джо Байдена.

«Угу, да»

Президент США Джо Байден дал интервью телеканалу ABC News , в котором, в частности, отдельно остановился на взаимоотношениях с Россией и лично с ее лидером Владимиром Путиным. Хотя нынешний глава Белого дома за свою долгую политическую карьеру не снискал славу оратора, на этот раз ему удалось «взорвать» медийную повестку . Среди в целом общих заявлений демократ обронил одну фразу, которая затем и стала главным «хитом» информационного потока 17 марта . И что самое интересное, сделал он это в значительной степени с помощью журналиста, который брал у него интервью.

Словарный запал Президент США Джо Байден Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

— Так, вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца? — спросил Джордж Стефанопулос у президента США.

— Угу , — поджав губы, ответил Джо Байден и сухо добавил: — Да, думаю .

Разворачивать свою мысль американский лидер не стал , но этого было достаточно, чтобы вызвать волну реакции на подобное заявление и во многом недоумение — как-никак с дипломатичностью у этого ответа были явные проблемы . Другое дело, что иного от Джо Байдена, кажется, и не ждали, а сам он слово «убийца» все-таки не стал произносить .

За день до этого аппарат директора национальной разведки США опубликовал доклад, в котором утверждается, что российские власти якобы пытались дискредитировать Джо Байдена и Демократическую партию во время президентских выборов . И хотя разведка доложила, что кибервмешательства не было, в целом в Вашингтоне зафиксировали стремления России, Ирана и Китая повлиять на голосование. Впрочем, как признают сами авторы доклада, эти попытки успехом не увенчались.

Это не помешало журналисту поинтересоваться у Джо Байдена, как он собирается реагировать на «вмешательство» России.

— Он заплатит цену, — ответил глава Белого дома , подразумевая Владимира Путина. — Мы провели долгий разговор (26 января 2021 года по телефону. — «Известия»), я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы».

Словарный запал Люди заполняют бюллетени в кабине для голосования во время президентских выборов 2020 года в США Фото: REUTERS/Jeffrey Dean

Глава Белого дома пообещал, что все увидят цену, «которую заплатит» президент РФ, а потом внезапно перешел к перспективам сотрудничества между странами . Он напомнил, что в торговле существует выражение «одновременно идти и жевать жвачку». По его словам, есть сферы, представляющие взаимный интерес, и в них Вашингтон готов работать с Москвой . Именно поэтому был продлен Договор СНВ-III на пять лет, ведь это позволило серьезно снизить вероятность ядерного конфликта, объяснил Джо Байден.

В тот же день — 17 марта — США расширили санкции в адрес России . Американский минторг объявил, что новые ограничения из-за инцидента с Алексеем Навальным будут введены 18 марта. Как пояснили в ведомстве, перед Вашингтоном стоит задача предотвратить доступ РФ к технологиям двойного назначения из США. Будет ограничен экспорт и реэкспорт оборудования, технологий и программного обеспечения, связанных с интересами национальной безопасности. В отношении гражданской авиации и космоса будут сделаны исключения.

Кроме того, Госдепартамент внес Россию в список стран, в отношении которых действует запрет на экспорт и импорт вооружений . Так называемый режим экспортного контроля ITAR также предполагает, что таким государствам нельзя предоставлять услуги оборонного назначения. Как сообщают американские СМИ, на следующей неделе Белый дом может объявить и о рестрикциях за «вмешательство России» в выборы. На этом фоне 17 марта российская валюта к вечеру подешевела по отношению к доллару США на 1,2 рубля. На 19:30 биржевой курс доллара составил 74,08 рубля.

Пространство возможностей

В России слова Джо Байдена сперва вызвали однозначно жесткую реакцию . Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин увидел в заявлениях президента США «истерику от бессилия» и оскорбление граждан РФ. А секретарь генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак назвал это «крайней степенью агрессии, вызванной бессилием» . Как сообщила пресс-служба единороссов, политик уверен: «Заявление Байдена — это просто триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя» .

Впрочем, Константин Косачев , 17 марта ставший зампредседателя Совета Федерации, а до этого много лет возглавлявший комитет СФ по международным делам, в беседе с «Известиями» отметил, что сейчас в первую очередь Москве и Вашингтону надо искать точки соприкосновения, а не драматизировать ситуацию . По его мнению, с такими радикальными оценками, которые прозвучали на ABC News, ни в коем случае нельзя соглашаться. Однако в контексте того, как был задан вопрос и получен ответ, сказанное стоит воспринимать в большей степени как «оценки журналиста, а не президента США».

Словарный запал Председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Константин Косачев (слева) выступает на пленарном заседании нижней палаты российского парламента Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— В остальном я бы был приверженцем того, чтобы искать точки соприкосновения и позиции, которые нас объединяют. Сейчас есть для этого исторический шанс, поскольку сменилась администрация президента США. Предыдущая администрация ничего не сделала для улучшения наших отношений . У нынешней же всё пространство возможностей по-прежнему присутствует. Поэтому пока я бы не драматизировал оговорки и концентрировался на том позитиве, который в наших отношениях может быть. Это в интересах народов России и США, — сказал Константин Косачев «Известиям».

Вечером 17 марта МИД РФ выпустил пресс-релиз, в котором сообщалось, что посол России в США Анатолий Антонов вызван в Москву для консультаций . В ведомстве пояснили, что администрация Джо Байдена находится у власти почти два месяца и «не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить», что получается у новой администрации, а «что не очень». Для РФ главное — определить, как выправить находящиеся в тяжелом состоянии российско-американские связи . В заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой подчеркивается: Москва заинтересована в том, чтобы не допустить «необратимой деградации» отношений двух стран.

Тем временем эксперты считают, что подобная негативная риторика в адрес властей РФ будет соседствовать с заявлениями о готовности сотрудничать в отдельных сферах в течение всего срока правления Джо Байдена . По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулева, по каким-то горячим проблемам, как, например, продление СНВ-III, Москва и Вашингтон будут пытаться найти решения. Но в отношении более политизированных и идеологических вопросов прогресса ждать не стоит.

Что же касается самого интервью, то оно стало своего рода ответом на многочисленную критику внутри США, поскольку спустя два месяца после прихода в Белый дом Джо Байден толком не дал ни одной пресс-конференции.

— Многие спрашивали, вы что, его скрываете? Они и решили выдумать такое интервью. При этом вопросы оказались дурацкие. Как можно спросить руководителя государства про лидера другой страны, убийца он или нет? Тогда журналист мог бы спросить: считаете ли вы убийцей президента Байдена? В США не запрещена смертная казнь, а президенты не милуют всех подряд. Значит, они убийцы? Американские дроны в разных точках планеты порой попадают по мирным жителям. Президент — главнокомандующий, значит, убийца? Байден, кстати, удивился этому глупому вопросу, но ответил на него тоже глупо , — сказал эксперт «Известиям».

«Обстановка непривычная»

Помимо России Джо Байден затронул и другие международные и внутренние темы и даже рассказал о личном. Как и всем американским президентам последних полутора десятилетий, нынешнему главе Белого дома пришлось отвечать на вопрос, когда США выведут войска из Афганистана . По словам Байдена, он «в процессе принятия этого решения». При этом президент не смог точно пообещать, что это будет сделано до 1 мая , как того требует сделка предыдущей администрации Дональда Трампа и движения «Талибан» (запрещено в РФ).

Кроме того, хозяин Овального кабинета заверил, что предупредил короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда об «изменении отношений» между двумя странами после публикации в США доклада об убийстве журналиста Джамаля Хашокджи . На вопрос журналиста, почему США не ввели санкции против наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, Джо Байден признался: американцы никогда не наказывали и «не подвергали остракизму» действующих руководителей союзных государств . Тем не менее Вашингтон еще посмотрит на поведение Эр-Рияда, от которого ждут «определенных вещей», включая завершение войны в Йемене и «прекращение голода» в этой стране.

Джо Байден, конечно, не мог пройти мимо борьбы с коронавирусом, победу над которым он сделал своей основной целью на первые 100 дней президентства . По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в Америке прививку от COVID-19 сделали уже более 100 млн человек . При этом полностью завершили вакцинацию, то есть получили два укола, больше 35 млн. И хотя это можно считать одним из немногих реальных успехов нынешней администрации, Джо Байден все равно показал, что недоволен отношением американцев к прививочной кампании .

Словарный запал Президент США Джо Байден Фото: Global Look Press/Erin Scott

— Я просто не могу понять такого поведения в стиле мачо: «Я не буду ставить вакцину. У меня как у американца есть право, я свободен не делать этого». Хорошо, почему бы тебе не быть патриотом? Защити других людей, — обратился он к антипрививочникам.

Между тем пришлось главе Белого дома комментировать и обвинения в домогательствах в адрес своего однопартийца, губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо , на «недостойное поведение» которого пожаловались уже больше семи женщин. Несмотря на многочисленные призывы республиканцев и даже значительной части демократов к главе штата уйти в отставку, Белый дом всё это время занимал сдержанную позицию. И на этот раз Джо Байден не стал обострять: Куомо должен уйти, но только в случае, если обвинения будут доказаны .

Не удалось обойти стороной и миграционный кризис на южной границе США , которую с приходом в Белый дом демократов и значительных послаблений в этой сфере штурмуют толпы беженцев. Джо Байден не стал признавать, что выпустил ситуацию из-под контроля, и не нашел ничего лучшего, чем обратиться к ищущим лучшей доли в США с призывом: «Не бегите к нам. Не покидайте свои города и сообщества» .