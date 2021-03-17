Словарный запал: почему Джо Байден не постеснялся выражений
Несмотря на радикальные антироссийские высказывания президента США Джо Байдена, двум странам стоит попытаться найти точки соприкосновения, заявил «Известиям» зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, у нынешней администрации в Вашингтоне всё еще есть для этого исторический шанс и пространство возможностей. По оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, глава Белого дома не сказал ничего концептуально нового: обвинения в адрес России и выражение готовности сотрудничать в областях, «представляющих взаимный интерес», видимо, будут уживаться друг с другом в течение всего срока правления Джо Байдена.
«Угу, да»
Президент США Джо Байден дал интервью телеканалу ABC News, в котором, в частности, отдельно остановился на взаимоотношениях с Россией и лично с ее лидером Владимиром Путиным. Хотя нынешний глава Белого дома за свою долгую политическую карьеру не снискал славу оратора, на этот раз ему удалось «взорвать» медийную повестку. Среди в целом общих заявлений демократ обронил одну фразу, которая затем и стала главным «хитом» информационного потока 17 марта. И что самое интересное, сделал он это в значительной степени с помощью журналиста, который брал у него интервью.
Президент США Джо Байден
— Так, вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца? — спросил Джордж Стефанопулос у президента США.
— Угу, — поджав губы, ответил Джо Байден и сухо добавил: — Да, думаю.
Разворачивать свою мысль американский лидер не стал, но этого было достаточно, чтобы вызвать волну реакции на подобное заявление и во многом недоумение — как-никак с дипломатичностью у этого ответа были явные проблемы. Другое дело, что иного от Джо Байдена, кажется, и не ждали, а сам он слово «убийца» все-таки не стал произносить.
За день до этого аппарат директора национальной разведки США опубликовал доклад, в котором утверждается, что российские власти якобы пытались дискредитировать Джо Байдена и Демократическую партию во время президентских выборов. И хотя разведка доложила, что кибервмешательства не было, в целом в Вашингтоне зафиксировали стремления России, Ирана и Китая повлиять на голосование. Впрочем, как признают сами авторы доклада, эти попытки успехом не увенчались.
Это не помешало журналисту поинтересоваться у Джо Байдена, как он собирается реагировать на «вмешательство» России.
— Он заплатит цену, — ответил глава Белого дома, подразумевая Владимира Путина. — Мы провели долгий разговор (26 января 2021 года по телефону. — «Известия»), я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы».
Люди заполняют бюллетени в кабине для голосования во время президентских выборов 2020 года в США
Глава Белого дома пообещал, что все увидят цену, «которую заплатит» президент РФ, а потом внезапно перешел к перспективам сотрудничества между странами. Он напомнил, что в торговле существует выражение «одновременно идти и жевать жвачку». По его словам, есть сферы, представляющие взаимный интерес, и в них Вашингтон готов работать с Москвой. Именно поэтому был продлен Договор СНВ-III на пять лет, ведь это позволило серьезно снизить вероятность ядерного конфликта, объяснил Джо Байден.
В тот же день — 17 марта — США расширили санкции в адрес России. Американский минторг объявил, что новые ограничения из-за инцидента с Алексеем Навальным будут введены 18 марта. Как пояснили в ведомстве, перед Вашингтоном стоит задача предотвратить доступ РФ к технологиям двойного назначения из США. Будет ограничен экспорт и реэкспорт оборудования, технологий и программного обеспечения, связанных с интересами национальной безопасности. В отношении гражданской авиации и космоса будут сделаны исключения.
Кроме того, Госдепартамент внес Россию в список стран, в отношении которых действует запрет на экспорт и импорт вооружений. Так называемый режим экспортного контроля ITAR также предполагает, что таким государствам нельзя предоставлять услуги оборонного назначения. Как сообщают американские СМИ, на следующей неделе Белый дом может объявить и о рестрикциях за «вмешательство России» в выборы. На этом фоне 17 марта российская валюта к вечеру подешевела по отношению к доллару США на 1,2 рубля. На 19:30 биржевой курс доллара составил 74,08 рубля.
Пространство возможностей
В России слова Джо Байдена сперва вызвали однозначно жесткую реакцию. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин увидел в заявлениях президента США «истерику от бессилия» и оскорбление граждан РФ. А секретарь генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак назвал это «крайней степенью агрессии, вызванной бессилием». Как сообщила пресс-служба единороссов, политик уверен: «Заявление Байдена — это просто триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя».
Впрочем, Константин Косачев, 17 марта ставший зампредседателя Совета Федерации, а до этого много лет возглавлявший комитет СФ по международным делам, в беседе с «Известиями» отметил, что сейчас в первую очередь Москве и Вашингтону надо искать точки соприкосновения, а не драматизировать ситуацию. По его мнению, с такими радикальными оценками, которые прозвучали на ABC News, ни в коем случае нельзя соглашаться. Однако в контексте того, как был задан вопрос и получен ответ, сказанное стоит воспринимать в большей степени как «оценки журналиста, а не президента США».
Председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Константин Косачев (слева) выступает на пленарном заседании нижней палаты российского парламента
— В остальном я бы был приверженцем того, чтобы искать точки соприкосновения и позиции, которые нас объединяют. Сейчас есть для этого исторический шанс, поскольку сменилась администрация президента США. Предыдущая администрация ничего не сделала для улучшения наших отношений. У нынешней же всё пространство возможностей по-прежнему присутствует. Поэтому пока я бы не драматизировал оговорки и концентрировался на том позитиве, который в наших отношениях может быть. Это в интересах народов России и США, — сказал Константин Косачев «Известиям».
Вечером 17 марта МИД РФ выпустил пресс-релиз, в котором сообщалось, что посол России в США Анатолий Антонов вызван в Москву для консультаций. В ведомстве пояснили, что администрация Джо Байдена находится у власти почти два месяца и «не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить», что получается у новой администрации, а «что не очень». Для РФ главное — определить, как выправить находящиеся в тяжелом состоянии российско-американские связи. В заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой подчеркивается: Москва заинтересована в том, чтобы не допустить «необратимой деградации» отношений двух стран.
Тем временем эксперты считают, что подобная негативная риторика в адрес властей РФ будет соседствовать с заявлениями о готовности сотрудничать в отдельных сферах в течение всего срока правления Джо Байдена. По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулева, по каким-то горячим проблемам, как, например, продление СНВ-III, Москва и Вашингтон будут пытаться найти решения. Но в отношении более политизированных и идеологических вопросов прогресса ждать не стоит.
Что же касается самого интервью, то оно стало своего рода ответом на многочисленную критику внутри США, поскольку спустя два месяца после прихода в Белый дом Джо Байден толком не дал ни одной пресс-конференции.
— Многие спрашивали, вы что, его скрываете? Они и решили выдумать такое интервью. При этом вопросы оказались дурацкие. Как можно спросить руководителя государства про лидера другой страны, убийца он или нет? Тогда журналист мог бы спросить: считаете ли вы убийцей президента Байдена? В США не запрещена смертная казнь, а президенты не милуют всех подряд. Значит, они убийцы? Американские дроны в разных точках планеты порой попадают по мирным жителям. Президент — главнокомандующий, значит, убийца? Байден, кстати, удивился этому глупому вопросу, но ответил на него тоже глупо, — сказал эксперт «Известиям».
«Обстановка непривычная»
Помимо России Джо Байден затронул и другие международные и внутренние темы и даже рассказал о личном. Как и всем американским президентам последних полутора десятилетий, нынешнему главе Белого дома пришлось отвечать на вопрос, когда США выведут войска из Афганистана. По словам Байдена, он «в процессе принятия этого решения». При этом президент не смог точно пообещать, что это будет сделано до 1 мая, как того требует сделка предыдущей администрации Дональда Трампа и движения «Талибан» (запрещено в РФ).
Кроме того, хозяин Овального кабинета заверил, что предупредил короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда об «изменении отношений» между двумя странами после публикации в США доклада об убийстве журналиста Джамаля Хашокджи. На вопрос журналиста, почему США не ввели санкции против наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, Джо Байден признался: американцы никогда не наказывали и «не подвергали остракизму» действующих руководителей союзных государств. Тем не менее Вашингтон еще посмотрит на поведение Эр-Рияда, от которого ждут «определенных вещей», включая завершение войны в Йемене и «прекращение голода» в этой стране.
Джо Байден, конечно, не мог пройти мимо борьбы с коронавирусом, победу над которым он сделал своей основной целью на первые 100 дней президентства. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в Америке прививку от COVID-19 сделали уже более 100 млн человек. При этом полностью завершили вакцинацию, то есть получили два укола, больше 35 млн. И хотя это можно считать одним из немногих реальных успехов нынешней администрации, Джо Байден все равно показал, что недоволен отношением американцев к прививочной кампании.
Президент США Джо Байден
— Я просто не могу понять такого поведения в стиле мачо: «Я не буду ставить вакцину. У меня как у американца есть право, я свободен не делать этого». Хорошо, почему бы тебе не быть патриотом? Защити других людей, — обратился он к антипрививочникам.
Между тем пришлось главе Белого дома комментировать и обвинения в домогательствах в адрес своего однопартийца, губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, на «недостойное поведение» которого пожаловались уже больше семи женщин. Несмотря на многочисленные призывы республиканцев и даже значительной части демократов к главе штата уйти в отставку, Белый дом всё это время занимал сдержанную позицию. И на этот раз Джо Байден не стал обострять: Куомо должен уйти, но только в случае, если обвинения будут доказаны.
Не удалось обойти стороной и миграционный кризис на южной границе США, которую с приходом в Белый дом демократов и значительных послаблений в этой сфере штурмуют толпы беженцев. Джо Байден не стал признавать, что выпустил ситуацию из-под контроля, и не нашел ничего лучшего, чем обратиться к ищущим лучшей доли в США с призывом: «Не бегите к нам. Не покидайте свои города и сообщества».
И наконец, президент США признался, что же на самом деле случилось с его овчаркой по кличке Мэйджор, которую пришлось выслать из Белого дома в Делавэр после того, как пес покусал одного из сотрудников. По словам Байдена, Мэйджор очень дружелюбный и только и делает, что всех «облизывает и виляет хвостом». А в том инциденте пес даже не прокусил кожу. Президент объяснил этот неприятный случай «непривычной обстановкой», в которую окунулся Мэйджор в Белом доме.