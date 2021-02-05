Повод для давления неважен: главное из внешнеполитической речи Байдена

Президент США Джо Байден обозначил приоритеты внешней политики страны в своей программной речи. Значительная часть его выступления в Госдепартаменте была посвящена России. Он заявил, что США больше не будут отступать перед «российскими агрессивными действиями». Кроме того, он назвал Китай главным конкурентом США и отметил возвращение Америки на мировую дипломатическую арену.

«Повысить издержки России»

Байден сделал особый акцент на России в своей речи в Госдепе. Американский президент считает, что Россия намерена нанести ущерб демократии США. По его словам, дни, когда Америка отступала перед «вмешательством в американские выборы, кибератаками, отравлением собственных граждан» со стороны России, сочтены. Президент США уверил, что Вашингтон не будет колебаться «в повышении издержек для России» при защите американских жизненных интересов.

Также он потребовал от российских властей немедленно освободить блогера Алексея Навального. В Кремле это заявление назвали «агрессивной и неконструктивной риторикой».

По словам политолога Александра Асафова, фразеология Байдена свидетельствует о том, что американский лидер будет предпринимать усилия по давлению на Москву. «Он (Байден. — Ред.) вкратце перечислил поводы, по которым будет проходить давление. Поводы на самом деле неважны. Просто он обозначил, что его предшественник обращался с Россией слишком мягко, по его мнению, а он намерен исправить эту ситуацию. Он будет обращаться с Россией со стороны жесткой силы и санкционного давления», — сказал Асафов в разговоре с телеканалом РЕН ТВ.

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что в речи Джо Байдена есть и «обнадёживающие моменты». «Он заговорил прежде всего об общих проблемах: пандемия, климат, ядерное оружие. <…> Но с «тройкой» Байдена точно есть что обсуждать и в двустороннем, и в многостороннем форматах. Это реальные проблемы, и вижу тут много точек пересечения» , — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Одним из первых внешнеполитических действий нового президента США стало продление Договора по сокращению наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией, что он и подчеркнул в своей речи. Действие документа, предполагающего наличие у каждой из сторон не более 1550 развёрнутых ядерных боезарядов, истекало 5 февраля 2021 года. Договориться о продлении с предыдущей американской администрацией во главе с Дональдом Трампом России не удалось.

Конкуренция с Китаем продолжится

В своей речи Байден назвал Китай самым серьезным конкурентом США и отметил желание бороться с некоторыми действиями КНР, при этом пожелав продолжать сотрудничество. «Мы также напрямую сталкиваемся с вызовами для нашей безопасности, процветания и демократических ценностей со стороны наиболее серьезного противника — Китая. Мы воспринимаем Китай как нарушителя [правил] в сфере экономики. <...> Но мы готовы работать с Китаем, если это отвечает нашим интересам» , — сказал американский президент.

Повод для давления неважен Фото: Global Look Press

Наилучшим способом взаимодействия с Китаем «с позиции силы» Байден считает укрепление международных институтов и работу с союзниками и партнёрами США, а также возвращение доверия к США и морального авторитета страны, «значительная часть которого была утеряна».

Байден высказался и о некоторых недавних международных событиях, в частности, о военном перевороте в Мьянме. Он призвал бирманских военных немедленно передать власть гражданскому правительству, освободить правозащитников и активистов, задержанных силовыми структурами азиатского государства и отменить ограничения в области связи и массовых коммуникаций.

Повод для давления неважен Военный контрольно-пропускной пункт в Мьянме Фото: REUTERS/Stringer

Кроме того, президент США объявил, что США прекращает поддержку операции Саудовской Аравии в Йемене , где саудовские войска вместе с правительственной армией ведут борьбу против повстанцев-хуситов, поддерживаемых Ираном. Параллельно он пообещал продолжить защищать Саудовскую Аравию от нападений и обстрелов, которые хуситы проводят на её территории. США приложат дипломатические усилия для прекращения войны в Йемене — уже назначен американский спецпредставитель по йеменским делам.

Климат в первую очередь

В целом США при Байдене нацелены на возвращение многосторонней политики и приоритета международных организаций, особенно во взаимоотношении со своими ближайшими союзниками. В первую очередь это коснётся борьбы с потеплением климата. «В первый же день я подписал документ о восстановлении членства США в Парижском соглашении», - сказал американский президент. Америка, по словам Джо Байдена, будет требовать от других стран и организаций выполнения своих обязательств по сокращению выбросов CO2.

Повод для давления неважен Фото: Global Look Press/FrankHoemann/Sven Simon

Кроме того, США будут принимать более активные действия по решению проблемы беженцев, число которых, по словам президента, составляет 80 млн человек по всему миру. Размер квоты для принятия беженцев в США в 2021 году будет увеличен до 125 тысяч человек, что более чем в 10 раз превышает показатель 2020 года.