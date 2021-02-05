Песков назвал агрессивной риторикой призывы Байдена освободить Навального

Требования президента США Джо Байдена об освобождении из-под ареста блогера Алексея Навального являются «агрессивной и неконструктивной риторикой». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 5 февраля.

«Это очень агрессивная и неконструктивная риторика, к нашему сожалению. Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас», — сказал он.

По словам Пескова, в Кремле рассчитывают, что «при общей констатации огромного количества разногласий и разницы подходов к ключевым вопросам», у России и США «остается база для взаимодействия».

Байден, выступая накануне с программной речью в Госдепе, потребовал от российских властей немедленно освободить Навального. Американский лидер назвал его заключение «политически мотивированным».

В конгресс США внесли 3 февраля законопроект о санкциях против России из-за ситуации вокруг Навального. Проект предусматривает введение ограничений против российских должностных лиц.

В Кремле заявили, что Москва видит «постоянные санкционные рефлексы американских законодателей» и считает санкционное давление Вашингтона из-за ситуации с блогером абсолютно неприемлемым для отношений двух стран.

Ранее в тот же день глава МИД России Сергей Лавров отметил, что градус истерии, которую начали страны Запада из-за ситуации с Навальным, зашкаливает. Он назвал риторику Запада высокомерной и неподобающей.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

На процессе по делу присутствовали около 20 сотрудников посольств разных стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это можно расценить как попытку давления на суд. Вместе с тем министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что градус истерии, которую начали страны Запада из-за ситуации с Навальным, зашкаливает.

Навальный является единственным в России человеком, у которого было два условных срока одновременно. 18 июля 2013 года Ленинский районный суд Кирова приговорил Навального к пяти годам лишения свободы по делу «Кировлеса». 16 октября того же года Кировский областной суд заменил лишение свободы на условный срок.