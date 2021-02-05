Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Боррель призвал не создавать «стену молчания» между Россией и Евросоюзом
Общество
Умерла возлюбленная Владимира Высоцкого Иваненко
Мир
Зеленский в разгар карантина устроил вечеринку по случаю дня рождения
Армия
Минобороны дополнительно закупит гиперзвуковое и высокоточное оружие
Общество
В Госдуме весной обсудят вопрос повышения стипендий
Общество
Глава МВД наградил инспекторов ДПС за спасение женщины при пожаре
Мир
Ртуть, мышьяк и свинец обнаружили в популярных марках детского питания в США
Общество
Суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ
Авто
Новый кроссовер Renault Duster успешно прошел краш-тест

Песков назвал агрессивной риторикой призывы Байдена освободить Навального

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Требования президента США Джо Байдена об освобождении из-под ареста блогера Алексея Навального являются «агрессивной и неконструктивной риторикой». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 5 февраля.

Новая реальность: как условный срок Навального подошел к концу
Дважды судимый блогер почти на три года отправлен судом в колонию по делу «Ив Роше»

«Это очень агрессивная и неконструктивная риторика, к нашему сожалению. Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас», — сказал он.

По словам Пескова, в Кремле рассчитывают, что «при общей констатации огромного количества разногласий и разницы подходов к ключевым вопросам», у России и США «остается база для взаимодействия».

Байден, выступая накануне с программной речью в Госдепе, потребовал от российских властей немедленно освободить Навального. Американский лидер назвал его заключение «политически мотивированным».

В конгресс США внесли 3 февраля законопроект о санкциях против России из-за ситуации вокруг Навального. Проект предусматривает введение ограничений против российских должностных лиц.

В Кремле заявили, что Москва видит «постоянные санкционные рефлексы американских законодателей» и считает санкционное давление Вашингтона из-за ситуации с блогером абсолютно неприемлемым для отношений двух стран.

Ранее в тот же день глава МИД России Сергей Лавров отметил, что градус истерии, которую начали страны Запада из-за ситуации с Навальным, зашкаливает. Он назвал риторику Запада высокомерной и неподобающей.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

На процессе по делу присутствовали около 20 сотрудников посольств разных стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это можно расценить как попытку давления на суд. Вместе с тем министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что градус истерии, которую начали страны Запада из-за ситуации с Навальным, зашкаливает.

Навальный является единственным в России человеком, у которого было два условных срока одновременно. 18 июля 2013 года Ленинский районный суд Кирова приговорил Навального к пяти годам лишения свободы по делу «Кировлеса». 16 октября того же года Кировский областной суд заменил лишение свободы на условный срок.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021