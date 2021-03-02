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Всюду клин: США зашли в тупик в вопросе вывода войск из Афганистана

Перспективы межафганского урегулирования яснее не становятся
Фото: Global Look Press/U.S. Department of Defense/Digital
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Всюду клин: США зашли в тупик в вопросе вывода войск из Афганистана
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2021-03-01 18:24:53
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Менее двух месяцев осталось до 1 мая — крайнего срока, до которого США предполагали вывести все свои войска из Афганистана. Это обещание, данное еще Дональдом Трампом, предстоит выполнять уже новой администрации президента-демократа Джо Байдена. Впрочем, ни вывод, ни сохранение в республике и так существенно уменьшенного воинского контингента нельзя считать выигрышными вариантами для Белого дома — как в международном, так и во внутриполитическом плане. «Известия» разбирались в том, какие опции есть сейчас у Вашингтона и какими могут быть последствия выбора того или иного сценария.

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Команда нынешнего президента США Джо Байдена унаследовала от администрации Дональда Трампа целый ворох внешнеполитических проблем, требующих пристального внимания и незамедлительного решения, будь то отношения с Евросоюзом, ситуация вокруг Ирана, кризис в российско-американских отношениях или глобальное соперничество с Китаем. Чуть менее заметной, но от этого не менее важной является тема окончательного вывода американского воинского контингента из Афганистана и урегулирования ситуации в республике.

С прицелом на май

Подразделения вооруженных сил США были введены в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. В течение последующих лет состав и численность группировки, воевавшей с боевиками «Аль-Каиды» и движения «Талибан» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России), менялась, и сейчас в стране осталось лишь около 2,5 тыс. американских солдат и офицеров.

Однако и эти силы должны покинуть республику к 1 мая 2021 года. Именно эта дата — а до нее осталось уже менее двух месяцев — обозначена в соглашении, которое США заключили с талибами в Дохе в феврале прошлого года, еще в период работы администрации Дональда Трампа. Обещание «вернуть всех солдат домой» смотрелось крайне выигрышно для добивавшегося второго срока президента, однако ни это, ни другие планы не помогли республиканцу задержаться в Белом доме еще на четыре года.

Всюду клин
Всюду клин: США зашли в тупик в вопросе вывода войск из Афганистана
Фото: Global Look Press/Xinhua/ZUMAPRESS
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При этом условия договора включали не менее амбициозные цели, которых должно было достичь движение «Талибан». Среди них — сокращение уровня насилия, прекращение атак на американские силы, отказ от взаимодействия с террористическими организациями и проведение переговоров по внутриафганскому урегулированию с правительством. Сейчас более чем очевидно, что масштабные планы, изложенные в соглашении, остались лишь на бумаге.

Переговоры талибов с правительством начались на полгода позже намеченного срока — только в сентябре прошлого года. Ощутимого прогресса на них добиться не удалось — стороны по сути лишь согласовали процедуры, в рамках которых должны пойти консультации по существу — а они пока находятся в тупике. При этом, судя по докладам ООН и американских спецслужб, талибы не отказались и от контактов с «Аль-Каидой». «Движение „Талибан“ не выполнило свои обязательства, — заявил в январе официальный представитель Пентагона Джон Кирби, слова которого приводит CNN. — С учетом того, что они не выполняют свои обещания по осуждению терроризма и прекращению насильственных атак против афганских национальных сил безопасности, а значит, и против афганского народа, крайне затруднительно говорить о конкретном продвижении по выполнению согласованных договоренностей».

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На то, что условия для вывода остатков американского контингента пока не достигнуты, в середине февраля намекнул и министр обороны США Ллойд Остин. Как сообщила пресс-служба Пентагона, глава военного ведомства на встрече с коллегами из стран НАТО заверил американских союзников в том, что «США не будут поспешно или неорганизованно выходить из Афганистана».

Уйти, остаться, подождать

По сути у Белого дома сейчас есть три основных сценария в отношении вывода войск из Афганистана: это выполнение обязательств и выход к 1 мая, продление миссии на бессрочной основе и согласованная с афганской стороной отсрочка. Впрочем, ни один из этих вариантов не является беспроигрышным.

В случае вывода контингента в ближайшие два месяца правительство президента Ашрафа Гани может столкнуться с более чем реалистичной перспективой возвращения к власти исламистов и низвержения всех немногочисленных западных и демократических ценностей, зачатки которых появились в афганском обществе и политическом укладе в последние годы. Вариант «уйти сейчас и не оглядываться является для Байдена по сути неприемлемым как с личной, так и с моральной точки зрения», отмечает в своей колонке для The Guardian журналист-международник газеты Саймон Тисдалл.

Всюду клин
Всюду клин: США зашли в тупик в вопросе вывода войск из Афганистана
Фото: Global Look Press/Robert King/ZUMAPRESS
Пора домой: США выбирают план вывода войск из Афганистана
Поспешное свертывание контингента будет на руку идущему на второй срок Трампу

«Еще будучи вице-президентом у Обамы, он (Байден) критиковал тщетность конфликта, в котором нельзя победить и в котором американцы платят своими жизнями, — говорится в материале. — Однако, по его словам, его еще преследуют мысли о бегстве американцев из Вьетнама, и он пообещал „закончить войну ответственно“».

Впрочем, некоторые специалисты считают этот вариант единственно приемлемым. Например, как отмечает аналитик и ветеран войны в Афганистане Уильям Рюгер, «полный вывод наших войск — это действенная политика, поскольку интересы безопасности Америки не требуют продолжения присутствия наших войск в Афганистане». Вывод войск по графику «также защитит администрацию от нападок со стороны республиканцев, которые поддерживали призывы завершить наши бесконечные войны еще в годы президентства Трампа», отмечает эксперт в статье, опубликованной The New York Times.

В ходе нынешний кампании в Афганистане погибли более 2,4 тыс. американцев, а налогоплательщикам война там обошлась более чем в $2 трлн. Поставленные перед контингентом цели можно считать выполненными лишь частично. При этом поспешный вывод войск из Афганистана вряд ли придется по душе союзникам США по НАТО, которые пока остаются в республике, да и в целом не очень вяжется с внешнеполитической стратегией Байдена, которую он намерен реализовать под лозунгом America is back.

Талибы заявили о планах выполнять Дохийское соглашение с США

«Торпедирование мирного процесса»

Второй вариант заключается в том, чтобы американский контингент, вопреки договоренностям, остался в республике на длительный срок. Впрочем, такая стратегия, похоже, противоречит взглядам самого хозяина Овального кабинета. «Байден никогда не поддерживал масштабное и долгосрочное военное присутствие в Афганистане. Он выступал против организованного Бараком Обамой в 2009 году резкого увеличения численности контингента и на протяжении длительного времени выступал за присутствие там небольших контртеррористических сил, — напоминает Майкл Кугельман, замглавы Азиатской программы в аналитическом вашингтонском Центре Вудро Вильсона. — Однако если сейчас президент предпочтет именно этот вариант, настойчивое стремление „Талибана“ к полному выводу американских войск приведет к тому, что его действия станут торпедированием хрупкого мирного процесса, а американские военные вновь окажутся под прицелом у талибов». «Однако „Талибан“, очевидно, обвинит США в нарушении заключенного в Дохе соглашения, откажется от этой договоренности, сорвет мирный процесс с Кабулом и вновь объявит войну американским силам», — предполагает эксперт в статье, опубликованной в Foreign Policy.

Всюду клин
Всюду клин: США зашли в тупик в вопросе вывода войск из Афганистана
Фото: Global Look Press/White House

Согласен с ним и Уильям Рюгер, кандидатуру которого Трамп выдвигал на пост посла США в Кабуле. По его оценке, подобная тактика «даст афганскому правительству сигнал о том, что мы его будем поддерживать несмотря на высокие расходы и невзирая на его неспособность противостоять коррупции и экономической неэффективности», а также «снизит возможность компромиссов, благодаря которым можно положить конец войне».

Администрация Байдена намерена пересмотреть соглашение с талибами

Чуть-чуть подождать

Наконец, третий вариант состоит в том, чтобы договориться с талибами о продлении срока пребывания американского контингента на какой-то срок, например, на полгода. С одной стороны, такой подход позволит администрации Байдена более организованно и спокойно провести операцию по выходу из Афганистана, а в переговорах талибов и правительства не появится дополнительного раздражителя.

В то же время для варианта с отсрочкой нужно будет заручиться согласием «Талибана», а это задача не из простых. «На протяжении почти 20 лет ключевой целью группировки было изгнание иностранных сил из Афганистана, — подчеркивает Кугельман. — Талибы потребуют значительных уступок даже за непродолжительную просрочку, в том числе по обязательствам, данным в рамках заключенного в Дохе соглашения, — например, исключения „Талибана“ из санкционных списков ООН».

Всюду клин
Всюду клин: США зашли в тупик в вопросе вывода войск из Афганистана
Фото: Global Look Press/Robert King/ZUMAPRESS

Лидеры талибов утверждают, что ответственность за активизацию нападений на правительственные учреждения и государственные объекты, а также атаки против региональных чиновников несут не только они, но и боевики из террористических группировок. «Однако если это именно так, то ситуация лишь показывает неспособность „Талибана“ выполнить свое обязательство перед США по обузданию „Аль-Каиды“ и других своих союзников-исламистов», — указывает Эллен Лайпсон, бывший вице-председатель Национального совета по разведке США. «Почти через 20 лет после того, как США ударили по Афганистану ради того, чтобы нанести поражение „Аль-Каиде“ и лишить власти „Талибан“, похоже, эта война прошла полный круг, — отмечает специалист в материале для Arab News. — Если вывод войск и межафганские мирные переговоры будут буксовать, в Афганистане может снова вспыхнуть гражданская война, и у „Талибана“ есть хорошие шансы на то, чтобы вернуть власть».

Спецпредставитель США по Афганистану отправится с визитом в Кабул и Доху

Такой вариант явно не подходит почти никому, в том числе Соединенным Штатам. В самом конце февраля Вашингтон объявил о том, что специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетит с визитом Кабул, Доху и другие региональные столицы, где обсудит перспективы межафганских переговоров. «Он возобновит обсуждения относительно дальнейших перспектив с (представителями властей) Исламской Республики (Афганистан), афганскими лидерами, представителями движения „Талибан“ и стран региона, чьим интересам больше всего отвечает достижение справедливого и прочного политического урегулирования, а также постоянного и всеобъемлющего прекращения огня», — говорится в сообщении Госдепартамента.

Какие новости привезет из турне опытный дипломат, занявший нынешний пост при Трампе и сохранивший его в команде Байдена, и как они скажутся на выборе президента, предсказать невозможно. Впрочем, именно в заслугу родившемуся и росшему в Афганистане Халилзаду ставится достижение договоренности о начале консультаций талибов и правительства. Правда, несмотря на успех его посреднической миссии, эти контакты пока ощутимых результатов не дали.

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