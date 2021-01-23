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Администрация Байдена намерена пересмотреть соглашение с талибами

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Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан во время телефонных переговоров со своим афганским коллегой Хамдуллой Мохибом сообщил о намерении США пересмотреть мирное соглашение, достигнутое с участниками запрещенного в России движения «Талибан» в феврале прошлого года. Об этом говорится в заявлении официального представителя СНБ Эмили Хорн.

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«Салливан ясно дал понять о намерении США пересмотреть соглашение между США и «Талибаном» от февраля 2020 года, в том числе оценить, выполняет ли «Талибан» свои обязательства по разрыву связей с террористическими группировками, сокращению насилия в Афганистане и участию в содержательных переговорах с афганским правительством и другими заинтересованными сторонами», — подчеркнула пресс-секретарь.

При этом, по ее словам, США поддержат мирный процесс «энергичными региональными дипломатическими усилиями», чтобы помочь обеим сторонам достичь урегулирования конфликта и прекращения огня в регионе.

В конце ноября прошлого года спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии российского МИДа Замир Кабулов не исключил, что Байден может скорректировать решение экс-президента США Дональда Трампа об уходе из Афганистана.

В 2020-м в Катаре США и «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

Вашингтон проводит антитеррористическую операцию в Кабуле с 2001 года. Позднее там стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

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