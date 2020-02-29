США и движение «Талибан» подписали мирное соглашение

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в России), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами. Церемония подписания прошла в субботу, 29 февраля, в Дохе, пишет Reuters.

После подписания документа Халилзад и Барадар пожали друг другу руки. На церемонии также присутствовали представители порядка 30 стран, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Подписание документа призвано положить начало урегулированию вооруженного конфликта, продолжающегося в Афганистане уже без малого 20 лет.

«Это соглашение стало результатом многих усилий, этим мы подтверждаем, что Афганистан никогда не будет базой для террористов», — сказал госсекретарь США Майк Помпео, выступая на церемонии подписания соглашения.

Согласно тексту соглашения, США должны сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев. Кроме того, США обязуются снять санкции с членов движения к августу 2020 года.

При этом «Талибан» должен воздержаться от насилия, а также разорвать связи с «Аль-Каидой» (запрещена в России). Кроме того, соглашение предусматривает «постоянное и всеобъемлющее перемирие».

Вашингтон проводит антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года. Позднее там стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.