Помпео примет участие в церемонии подписания соглашения с «Талибаном»

Госсекретарь США Майк Помпео примет участие в церемонии подписания соглашения с радикальным движением «Талибан», которая состоится в Дохе (Катар) 29 февраля. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Глава государства отметил, что глава Госдепа засвидетельствует подписание соглашения, а министр обороны Марк Эспер выпустит совместную декларацию с правительством Афганистана, пишет Reuters.

Ранее в феврале президент США Дональд Трамп заявил о готовности поставить свою подпись на мирном соглашении с талибами. Народ страны хочет мира, а представители движения «устали воевать», объяснил он.

В этом же месяце пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус сообщала о намерении Вашингтона подписать договор с талибами 29 февраля.

Вашингтон проводит антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года. Позднее там стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

Боевой контингент покинул Афганистан в 2014 году, а с 1 января 2015 года стартовала небоевая миссия «Решительная поддержка».