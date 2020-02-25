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США просят отложить инаугурацию президента Афганистана

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Фото: REUTERS/Omar Sobhani
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Американские власти считают, что инаугурация переизбранного на второй срок президента Афганистана Ашрафа Гани должна быть отложена, ведь она может негативно повлиять на мирный процесс в стране. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщило агентство Reuters.

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По данным источников агентства, это может повлиять на планы Вашингтона подписать мирный договор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), а также усилить противоречия с политическими оппонентами, не признающими результаты президентских выборов.

18 февраля в Афганистане были официально объявлены результаты президентских выборов. Ашраф Гани был признан победителем в предвыборной гонке. Как сообщило немецкое агентство Deutsche Welle, согласно итоговым данным Независимой избирательной комиссии, он получил 50,64% голосов избирателей. Кандидат в президенты и премьер-министр страны Абдулла Абдулла — 39,52%. Он отказался признать итоги выборов. Остальные кандидаты не набрали и 5% голосов. Против выступили также и представители радикального движения «Талибан».

21 февраля глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус опубликовала в Twitter заявление госсекретаря Майкла Помпео, в котором он сообщал о намерении США подписать соглашение с талибами 29 февраля. 24 февраля Трамп заявил, что намерен лично подписать мирное соглашение с «Талибаном».

9 февраля спецпредставитель президента России по Афганистану и директор департамента Азии российского МИДа Замир Кабулов сообщил, что талибы готовы рассмотреть возможность переговоров с властями Афганистана после достижения соглашения с США. Он отметил, что также обсуждается возможность введения режима временного перемирия между боевиками и правительством, добавив при этом, что руководство «Талибана» «в целом контролирует ситуацию в своих рядах».

Вашингтон проводит антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года. Позднее там стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF), которыми командует НАТО.

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