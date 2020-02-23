Трамп заявил о готовности лично подписать мирный договор с талибами

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поставить свою подпись на мирном соглашении с талибами. Об этом он заявил во время встречи с журналистами возле Белого дома.

Народ Афганистана хочет мира, а представители движения «Талибан» (запрещено в России) «устали воевать», цитирует американского лидера ТАСС.

«Мы там находимся на протяжении 19 лет. Мы считаем, что они хотят заключить сделку. Мы хотим заключить сделку. Я думаю, что всё получится», — отметил он.

21 февраля пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус сообщила в Twitter, что Соединенные Штаты намерены подписать договор с талибами 29 февраля.

12 февраля посол России в Афганистане Александр Мантыцкий заявил, что вывод войск США из страны должен быть ответственным и не должен спровоцировать негативные последствия в государстве и регионе в целом. По его словам, развитие ситуации в Афганистане в постконфликтный период не в последнюю очередь будет зависеть от американо-талибских договоренностей.

9 февраля спецпредставитель президента России по Афганистану и директор департамента Азии российского МИДа Замир Кабулов сообщил, что талибы готовы рассмотреть возможность переговоров с властями Афганистана после достижения соглашения с США. Он отметил, что также обсуждается возможность введения режима временного перемирия между боевиками и правительством, добавив при этом, что руководство «Талибана» «в целом контролирует ситуацию в своих рядах».

В конце ноября талибы встретились с представителями Евросоюза в Катаре. Они обсудили возможность стабилизации ситуации в Афганистане. В том же месяце страну посетил президент США Дональд Трамп. Он выразил готовность вернуться к переговорам с талибами. По его словам, радикалы тоже намерены договариваться.

В июле Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут снижать численность своих военнослужащих в Афганистане, но оставят там разведывательные подразделения.

Вашингтон проводит антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года. Позднее там стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF), которыми командует НАТО.