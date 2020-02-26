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Девять человек были ранены при взрыве в Кабуле у офиса генпрокурора

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Фото: Global Look Press/Gong Bing
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Девять мирных жителей получили ранения в результате сильного взрыва в столице Афганистана Кабуле рядом с офисом генерального прокурора. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает TOLO News со ссылкой на заявление официального представителя министерства внутренних дел страны.

По его данным, взрывное устройство было закреплено на мотоцикле, припаркованном на улице Дарул-Аман. Среди пострадавших есть одна женщина.

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Взрыв произошел на пятый день недельного периода «сокращения насилия», установленного на переговорах между представителями США и радикального движения «Талибан» (запрещено в России).

25 февраля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты подпишут соглашение с «Талибан» о выводе войск в случае соблюдения режима сокращения насилия, который начался с 22 февраля.

Ранее 23 февраля президент США Дональд Трамп заявил о готовности поставить свою подпись на мирном соглашении с талибами. Народ страны хочет мира, а представители движения «устали воевать», объяснил он.

В этом же месяце пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус сообщала о намерении Вашингтона подписать договор с талибами 29 февраля.

Вашингтон проводит антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года. Позднее там стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

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