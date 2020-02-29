В России заявили о готовности провести встречу с талибами в Москве

Россия готова провести новые встречи с представителями радикального движения «Талибан» (запрещено в России) по внутриафганскому урегулированию в Москве. Однако сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня. Такое заявление в субботу, 29 февраля, сделал спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

По его словам, представители радикального движения готовы к подобным контактам, так как «понимают важность» внешнего участия России в урегулировании афганского кризиса.

«Мы должны вначале одно дело закончить, а потом сосредоточить усилия на запуске межафганских переговоров. Москва всегда готова к этому, но сейчас должны сосредоточиться на главных вопросах», — цитирует «РИА Новости» слова Кабулова.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о том, что американский госсекретарь Майк Помпео примет участие в церемонии подписания мирного соглашения о выводе войск с талибами. Мероприятие должно состояться в Катаре в пятницу. Ранее американский лидер заявлял о готовности подписать данный договор собственноручно.

21 февраля пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус сообщила о готовности Штатов подписать данный документ. Позже Помпео уточнил, что Соединенные Штаты подпишут соглашение о выводе войск только в случае соблюдения режима сокращения насилия. По его словам, договоренность включит в себя время выполнения условий, поэтапный вывод войск, а также начало переговоров между властями Афганистана и талибами.

С 2001 года США проводят антитеррористическую операцию в Афганистане, а позже к ним подключились международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. В 2014 году страну покинул боевой контингент, а в 2015-м стартовала небоевая миссия «Решительная поддержка».