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Талибы заявили о планах выполнять Дохийское соглашение с США

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Талибы планируют полностью выполнять Дохийское соглашение с США, которое способствует урегулированию в Афганистане, администрации избранного президента Джо Байдена нужно его реализовать. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» официальный представитель запрещенного в России движения «Талибан» Забиулла Муджахид во вторник, 12 января.

По его словам, изначально инициатором соглашения выступил Вашингтон.

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«Те, кто вел с нами переговоры и достиг соглашения, были стратегами, представителями ключевых американских институтов. Америка нуждалась в этом соглашении», — сказал Муджахид.

Представитель талибов подчеркнул, что Байден еще ни разу публично не комментировал соглашение.

Он назвал Дохийское соглашение «разумным способом для того, чтобы покончить с войной».

«Оно должно быть реализовано, следующее правительство США должно выполнить его, и война должна закончиться», — отметил Муджахид.

Он добавил, что талибы продолжат следить за выполнением этого соглашения, их усилия будут заключаться в его полном выполнении. По его словам, документ «отвечает интересам как Соединенных Штатов, так и афганского народа».

«В любом случае, мы привержены делу, с нашей стороны нет никаких проблем», — подчеркнул Муджахид.

В конце ноября прошлого года спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии российского МИДа Замир Кабулов не исключил, что избранный президент США Джо Байден может скорректировать решение Дональда Трампа об уходе из Афганистана.

В 2020-м в Катаре США и «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

Вашингтон проводит антитеррористическую операцию в Кабуле с 2001 года. Позднее там стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

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