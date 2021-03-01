Спецпредставитель США по Афганистану отправится с визитом в Кабул и Доху

Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетит с визитом Кабул, Доху и столицы других стран региона для обсуждения дальнейших перспектив переговоров представителей афганских властей с талибами. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщается на сайте Госдепартамента США.

«Он возобновит обсуждения относительно дальнейших перспектив с (представителями властей) Исламской Республики (Афганистан), афганскими лидерами, представителями движения «Талибан» (террористическая организация запрещенная в России) и стран региона, чьим интересам больше всего отвечает достижение справедливого и прочного политического урегулирования, а также постоянного и всеобъемлющего прекращения огня», — говорится в сообщении.

26 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром заявил, что Россия выражает готовность возобновить деятельность московского формата консультаций по Афганистану. Москва продолжит усилия в контактах с расширенной тройки — России, США, Китая и подключением Пакистана, добавил Лавров.

18 февраля стало известно, что министры обороны стран НАТО на видеоконференции не приняли решение о выводе войск альянса из Афганистана к 1 мая. В ноябре 2020 года генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не намерена полностью выводить войска из Афганистана, несмотря на решение США о сокращении там своего воинского контингента.

В 2020 году в Катаре США и представители запрещенного в России радикального движения «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.