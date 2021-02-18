Столтенберг отметил отсутствие решения по выводу войск из Афганистана

Министры обороны стран НАТО на видеоконференции в четверг, 18 февраля, не приняли решение о выводе войск альянса из Афганистана к 1 мая. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе, транслирующейся в Twitter.

По его словам, консультации продолжатся в ближайшие недели. Вывода войск НАТО требует заключенное в прошлом году соглашение между США и руководством запрещенного в России движения «Талибан».

В ноябре 2020 года Столтенберг заявил, что альянс не намерен полностью выводить войска из Афганистана, несмотря на решение США о сокращении там своего воинского контингента.

Военная операция в Афганистане продолжается с октября 2001 года. На пике кампании, в 2010–2013 годах, численность западных сил в этой стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

США в настоящее время имеют приблизительно 4,5 тыс. военнослужащих в Афганистане.

Вопросы контингента в Афганистане обсуждались 17–18 февраля в ходе саммита министров обороны стран — участниц НАТО.