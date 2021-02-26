МИД отметил готовность возобновить работу в московском формате по Афганистану

Россия выражает готовность возобновить деятельность московского формата консультаций по Афганистану. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром 26 февраля.

«Россия подтвердила свою принципиальную линию на всемирное содействие созданию условий для межафганского национального примирения», — отметил он.

Москва продолжит усилия в контактах с расширенной тройки — России, США, Китая и подключением Пакистана, добавил Лавров.

«Конечно же, мы будем готовы в любой момент возобновить деятельность московского формата, где присутствуют все ключевые государства региона и США», — подчеркнул российский министр.

По словам главы МИД Афганистана Мохаммада Ханифа Атмара, Кабул договорился с Москвой о возобновлении работы двусторонней межправительственной комиссии.

Также в ходе переговоров Атмар передал Лаврову послание для президента России Владимира Путина от афганского лидера Ашрафа Гани.

18 февраля стало известно, что министры обороны стран НАТО на видеоконференции не приняли решение о выводе войск альянса из Афганистана к 1 мая. В ноябре 2020 года генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не намерена полностью выводить войска из Афганистана, несмотря на решение США о сокращении там своего воинского контингента.

В 2020 году в Катаре США и представители запрещенного в России радикального движения «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.