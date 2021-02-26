Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Захарова заявила о потере США права учить страны соблюдению гражданских свобод
Политика
Путин обсудил урегулирование в Нагорном Карабахе на совещании с Совбезом
Экономика
Эксперт объяснил падение российских биржевых индексов ухудшением «внешнего фона»
Общество
Уголовный штраф за реабилитацию нацизма в интернете составит до 5 млн рублей
Мир
В Германии рассказали о переговорах с США по «Северному потоку – 2»
Туризм
«Победа» в мае начнет полеты из Шереметьево
Мир
Зеленский подписал указ о мерах по «деоккупации» Крыма
Общество
Врач допустил появление «британского» штамма COVID-19 в Москве
Происшествия
МЧС сообщило об отсутствии людей под завалами пристройки в Нижнем Новгороде

МИД отметил готовность возобновить работу в московском формате по Афганистану

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия выражает готовность возобновить деятельность московского формата консультаций по Афганистану. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром 26 февраля.

Трещит по швам: сделка США, талибов и афганских властей под угрозой
Это может серьезно изменить расклад сил в американской президентской гонке

«Россия подтвердила свою принципиальную линию на всемирное содействие созданию условий для межафганского национального примирения», — отметил он.

Москва продолжит усилия в контактах с расширенной тройки — России, США, Китая и подключением Пакистана, добавил Лавров.

«Конечно же, мы будем готовы в любой момент возобновить деятельность московского формата, где присутствуют все ключевые государства региона и США», — подчеркнул российский министр.

По словам главы МИД Афганистана Мохаммада Ханифа Атмара, Кабул договорился с Москвой о возобновлении работы двусторонней межправительственной комиссии.

Также в ходе переговоров Атмар передал Лаврову послание для президента России Владимира Путина от афганского лидера Ашрафа Гани.

18 февраля стало известно, что министры обороны стран НАТО на видеоконференции не приняли решение о выводе войск альянса из Афганистана к 1 мая. В ноябре 2020 года генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не намерена полностью выводить войска из Афганистана, несмотря на решение США о сокращении там своего воинского контингента.

В 2020 году в Катаре США и представители запрещенного в России радикального движения «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021