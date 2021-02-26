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Глава МИД Афганистана передал Лаврову послание для Путина
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Глава МИД Афганистана передал Лаврову послание для Путина

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Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар передал главе МИД РФ Сергею Лаврову послание для президента России Владимира Путина от афганского лидера Ашрафа Гани. Об этом в пятницу, 26 февраля, стало известно на встрече министров.

«Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани лично хотел бы передать и выразить благодарность за то содействие и помощь, которые российская сторона оказывает Афганистану и афганскому народу на протяжении последних 20 лет», — сказал Атмар.

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По его словам, поддержка России особенно ощущается в период пандемии COVID-19. Кроме того, Атмар сообщил, что Афганистан является дружественной страной, которая хотела бы дружить с государством и с российским народом.

«Мы придаём огромное значение нашим отношениям как внутри региона, так и вне региона. Хотел бы вас заверить, что мы с полной искренностью относимся к нашим взаимоотношениям, мы имеем крепкую волю эти отношения развивать и укреплять. Мы также хотели бы открыть совершено новую страницу во взаимоотношениях между нашими государствами», — подчеркнул Атмар.

Отмечается, что Афганистан также рассчитывает на совместную с Россией борьбу с терроризмом и экстремизмом.

«И эти общие наши интересы заключаются в борьбе с международным терроризмом, борьбе с экстремизмом, наркотрафиком и другие», — сказал глава МИД Афганистана.

Ранее, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент самой опасной угрозой является терроризм, борьба с ним идет и на дальних подступах. Он также попросил Федеральную службу безопасности (ФСБ) уделить особое внимание выявлению контактов террористов с зарубежными спецслужбами.

18 февраля стало известно, что министры обороны стран НАТО на видеоконференции не приняли решение о выводе войск альянса из Афганистана к 1 мая. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. В ноябре 2020 года Столтенберг заявил, что альянс не намерен полностью выводить войска из Афганистана, несмотря на решение США о сокращении там своего воинского контингента.

В 2020-м в Катаре США и «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

В конце ноября прошлого года спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии российского МИДа Замир Кабулов не исключил, что Байден может скорректировать решение экс-президента США Дональда Трампа об уходе из Афганистана.

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