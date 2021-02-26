Глава МИД Афганистана передал Лаврову послание для Путина

Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар передал главе МИД РФ Сергею Лаврову послание для президента России Владимира Путина от афганского лидера Ашрафа Гани. Об этом в пятницу, 26 февраля, стало известно на встрече министров.

«Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани лично хотел бы передать и выразить благодарность за то содействие и помощь, которые российская сторона оказывает Афганистану и афганскому народу на протяжении последних 20 лет», — сказал Атмар.

По его словам, поддержка России особенно ощущается в период пандемии COVID-19. Кроме того, Атмар сообщил, что Афганистан является дружественной страной, которая хотела бы дружить с государством и с российским народом.

«Мы придаём огромное значение нашим отношениям как внутри региона, так и вне региона. Хотел бы вас заверить, что мы с полной искренностью относимся к нашим взаимоотношениям, мы имеем крепкую волю эти отношения развивать и укреплять. Мы также хотели бы открыть совершено новую страницу во взаимоотношениях между нашими государствами», — подчеркнул Атмар.

Отмечается, что Афганистан также рассчитывает на совместную с Россией борьбу с терроризмом и экстремизмом.

«И эти общие наши интересы заключаются в борьбе с международным терроризмом, борьбе с экстремизмом, наркотрафиком и другие», — сказал глава МИД Афганистана.

Ранее, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент самой опасной угрозой является терроризм, борьба с ним идет и на дальних подступах. Он также попросил Федеральную службу безопасности (ФСБ) уделить особое внимание выявлению контактов террористов с зарубежными спецслужбами.

18 февраля стало известно, что министры обороны стран НАТО на видеоконференции не приняли решение о выводе войск альянса из Афганистана к 1 мая. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. В ноябре 2020 года Столтенберг заявил, что альянс не намерен полностью выводить войска из Афганистана, несмотря на решение США о сокращении там своего воинского контингента.

В 2020-м в Катаре США и «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

В конце ноября прошлого года спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии российского МИДа Замир Кабулов не исключил, что Байден может скорректировать решение экс-президента США Дональда Трампа об уходе из Афганистана.