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Администрация Байдена изучит выполнение талибами соглашения по Афганистану

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Новая администрация США примет решения о дальнейших действиях своих военнослужащих в Афганистане после того, как изучит выполнение условий договоренности о мире радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщил в пятницу, 29 января, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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«Есть соглашение между США и «Талибаном», которое предусматривает крайний срок для вывода остающихся в Афганистане 2,5 тыс. американских военных. Это соглашение также накладывает на «Талибан» ряд конкретных ограничений», — сказал Салливан, выступая на вебинаре вашингтонского Института мира.

По его словам, среди ограничений — прекращение связей с террористами, сокращение насилия и реальное участие во внутриафганских переговорах.

«Сейчас мы серьезно пересматриваем вопрос, насколько «Талибан» старается соблюдать эти условия. В этом контексте мы будем принимать решения о позиционировании наших сил и о стратегии в будущем», — подчеркнул Салливан.

Ранее в пятницу заместитель главы политического офиса движения «Талибан» (запрещено в России) Шер Мохаммад Аббас Станакзай сообщил, что талибы надеются на вывод США своих военнослужащих из Афганистана до конца апреля.

Он напомнил, что согласно договоренностям, все иностранные войска, включая американские, должны быть выведены из Афганистана в течение 14 месяцев. По его словам, остается около трех месяцев, чтобы завершить вывод.

В конце ноября прошлого года спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии российского МИДа Замир Кабулов не исключил, что Байден может скорректировать решение экс-президента США Дональда Трампа об уходе из Афганистана.

В 2020-м в Катаре США и «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

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