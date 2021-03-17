Упустил момент: популярный в США губернатор превратился в аутсайдера

Под губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который всего год назад считался одним из самых популярных политиков США и главных критиков Дональда Трампа, всё сильнее качается кресло. Из одного скандала он попадает в другой. Сначала его подозревали в махинациях с числом умерших от коронавируса, затем появились обвинения в сексуальных домогательствах. Бывшие сторонники отворачиваются от политика и требуют его немедленной отставки. Подробности — в материале «Известий».

Бесславный финал

«Я думаю, нам надо увидеть, к чему приведет расследование», — ответил президент США Джозеф Байден на вопрос журналистов о возможной отставке губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Сенаторы-демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд, представляющие в верхней палате конгресса США штат Нью-Йорк, призвали Куомо оставить свой пост из-за разразившегося скандала. «В свете многочисленных и убедительных обвинений в сексуальных домогательствах и ненадлежащем поведении ясно, что губернатор Куомо потерял доверие своих коллег по власти и населения Нью-Йорка. Губернатор Куомо должен уйти», — говорится в их совместном обращении .

Упустил момент Президент США Джозеф Байден Фото: Global Look Press/Jim Loscalzo/Keystone Press Agency

До этого еще 11 демократов, представляющих Нью-Йорк в нижней палате, выступили с похожим призывом. Сам губернатор штата давлению не поддается: все обвинения в свой адрес отвергает и говорит, что в отставку уходить не намерен. «Политики, не знающие ни единого факта, уже готовы формировать мнение и делать выводы, опасны и безрассудны. Политики занимают ту или иную позицию по целому ряду причин, в том числе и ради политической выгоды, а также под воздействием внешнего давления», — реагирует он на критику в свой адрес.

Потомственный губернатор

Еще год назад подобное мало кто мог представить. До начала пандемии коронавируса казалось, что карьера 62-летнего политика, который к тому моменту уже девять лет занимал пост губернатора Нью-Йорка, клонится к закату. Его деятельность на посту одобряли 44% жителей штата. Однако благодаря скоординированным действиям по борьбе с COVID-19 о полной поддержке действий Куомо заявили уже 87%.

Губернатор мгновенно превратился в одного из самых популярных американских политиков. Его ежедневные брифинги о ситуации с распространением COVID-19 с нетерпением ждали не только в штате Нью-Йорк: вся Америка смотрела их с восхищением. Выступления чиновника транслировали ведущие американские телеканалы, включая кабельные, которые придерживались прямо противоположных политических взглядов.

Джо Байден называл брифинги Куомо уроком лидерства, а бывший представитель США в ООН республиканка Никки Хэйли в интервью говорила, что «каждый день следит за пресс-конференциями губернатора Куомо». Трамп, до этого неоднократно критиковавший политика за то, что тот «постоянно жалуется», заявил, что «смотрел брифинг, который провел губернатор, и он был очень хорош».

Популярность губернатора штата Нью-Йорк заставила пресс-службу Белого дома скорректировать график публичных выступлений президента Трампа, перенеся их на более позднее время, когда Куомо уже заканчивал свои ежедневные брифинги.

Упустил момент Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо Фото: REUTERS/Mark Lennihan

Куомо — губернатор во втором поколении. Его семья — единственная в истории США, где и отец, и сын возглавляли штат Нью-Йорк. Отец Эндрю — Марио Куомо — более 10 лет был губернатором, трижды переизбиравшись на эту должность. Главными достижениями Куомо-младшего на посту губернатора считают легализацию однополых браков, разрешение использования марихуаны в медицинских целях, повышение минимального уровня оплаты труда и введение более жестких законов, регулирующих вопросы покупки и владения оружием.

Прекрасно оперирующий цифрами, сдержанный и спокойный политик, блестящий оратор, открыто критиковавший Трампа за то, что федеральные власти слишком медленно и неэффективно реагируют на пандемию коронавируса, был в центре внимания журналистов. Ему на руку играло противопоставление с занимавшим тогда пост президента эксцентричным миллиардером.

В Демпартии вовсю зазвучали призывы к тому, чтобы именно Куомо представлял демократов на президентских выборах, поскольку, по мнению многих, именно ему было под силу победить Трампа. Впрочем, сам губернатор, несмотря на обрушившуюся на него популярность, всегда отвечал, что в президентской гонке участвовать не собирается. Одни списывали это на скромность политика, другие считали, что Куомо просто реально оценивает свои шансы.

Однако спустя год ситуация изменилась до неузнаваемости: однопартийцы отворачиваются от него, а власти расследуют манипуляции со статистикой смертности от коронавируса в штате . Кроме того, губернатора обвиняют в домогательствах.

Бес в ребро

Сексуальные скандалы разгорелись в конце февраля этого года: сразу несколько женщин обвинили его в домогательствах и неподобающем поведении. Вначале об этом публично заявила бывшая сотрудница департамента экономического развития администрации штата Линдси Бойлан. По ее словам, было несколько случаев в 2016–2018 годах. Вначале, как утверждает женщина, политик предлагал ей сыграть в карты на раздевание, а однажды, когда они находились в офисе Куомо, он поцеловал ее в губы без ее согласия. Рассказ Бойлан опубликовала The New York Times. Женщина разместила в своем Twitter ссылку на статью, отметив при этом, что «решила поступить так, чтобы было проще сказать правду».

Упустил момент Фото: REUTERS/Angus Mordant

Другая бывшая сотрудница администрации губернатора — Шарлотта Беннетт — ретвитнула этот пост, написав: «Для тех, кому интересно, на что похожа администрация Куомо». Через несколько дней после этого она дала интервью The New York Times, в котором рассказала, что политик неоднократно задавал вопросы о ее интимной жизни. По словам 25-летней Беннетт, 63-летний Куомо спрашивал, были ли у нее отношения с мужчиной старше, и говорил, что и сам готов завести роман с 20-летней. Женщина отмечает, что политик никогда к ней не прикасался, однако подобные разговоры пугали ее и заставляли чувствовать себя некомфортно. Беннетт рассказала об этом главе администрации Куомо, после чего ее перевели на другую должность, где она уже не пересекалась с губернатором.

Помимо этого, еще одна неназванная помощница Куомо рассказала полиции, что тот однажды вызвал ее на второй этаж своей частной резиденции, попросив помочь в решении технического вопроса. Когда женщина поднялась туда, он залез к ней под блузку и начал ощупывать. В результате профильный комитет нижней палаты законодательного собрания Нью-Йорка начал разбирательство, главная цель которого — выяснить, достаточно ли оснований для лишения Куомо полномочий губернатора.

Впрочем, это уже не первый громкий скандал за последние несколько месяцев, в котором оказался замешан губернатор. Незадолго до этого федеральные власти США и прокуратура района Бруклин начали расследование в отношении администрации губернатора. Ее подозревают в замалчивании истинного числа умерших от коронавируса весной и летом прошлого года, в частности в домах престарелых штата.

Подтасовка цифр

Еще в самом начале пандемии коронавируса губернатор издал указ, согласно которому дома престарелых должны принимать обратно постояльцев, которые вылечились от COVID-19. Его стали активно критиковать за эту меру, считая, что таким образом увеличится смертность, однако на это не обратили внимания.

Летом прошлого года департамент здравоохранения опубликовал доклад, в котором сообщалось о правильности таких мер, при этом подвергалась сомнению корректность цифр, которые штат приводил по числу умерших обитателей домов престарелых. Тех, кто скончался за пределами этих учреждений, например в больницах, не включали в списки умерших по домам престарелых.

Упустил момент Фото: Global Look Press/Sgt. Michael Baltz/Keystone Press Agency

В январе этого года прокуратура Нью-Йорка пришла к выводу, что власти штата скрыли несколько тысяч смертей. Губернатор утверждал, что общее число умерших сообщалось правильное. По словам Куомо, он опасался, что Трамп может открыть против него дело, воспользовавшись высоким показателем смертности в штате.

Помощница Куомо Мелисса Дезора 12 февраля подтвердила законодателям, что губернатор знал о реальном положении вещей, однако в преддверии выборов решил скрыть это, чтобы не портить имидж. Такое заявление вызвало шквал критики. Расследования стали требовать не только республиканцы, но и демократы. Когда всплыло дело о подтасовке цифр, зазвучали первые призывы к отставке губернатора. Сексуальный скандал лишь подлил масла в огонь.

«Для республиканцев это черный пиар»

«Сейчас здесь всё против Куомо. Его способность тянуть время или выжидать, пока общественное внимание переключится на что-то другое, не поможет. Особенно после недавних заявлений. Проще говоря, его шансы на политическое выживание и возможность баллотироваться на четвертый срок в следующем ноябре упали, да еще как», — уверены журналисты CNN.

Упустил момент Губернатор Эндрю Куомо вместе с Национальной гвардией помогает нуждающимся семьям во время пандемии в Нью-Йорке Фото: Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agency

Его заслуги в области борьбы с коронавирусом и обвинения в домогательствах — это абсолютно разные вещи, а для демократов очень важно продемонстрировать защиту прав женщин, отмечает в беседе с «Известиями» младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Анастасия Бунина. «Они не могли оставить такую большую проблему без внимания. Демократы и в целом либеральная общественность привыкли доверять выдвинутым обвинениям, выступать на стороне женщин. Другое дело, что эту тему активно педалируют республиканцы, но отнюдь не из-за заботы о женских правах. Для них это черный пиар, который может на следующих выборах помешать демократам избраться повторно и в целом снизить рейтинг Демократической партии», — сообщила американист.