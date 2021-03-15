Байден предложил дождаться окончания расследования в отношении Куомо

Президент США Джо Байден полагает, что сначала лучше дождаться окончания расследования в отношении губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, а уже потом ставить вопрос о его импичменте на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом он заявил в воскресенье, 14 марта, на брифинге, отвечая на вопрос журналистов.

«Я думаю, что нам надо увидеть, к чему приведет расследование», — приводит слова президента ТАСС.

13 марта президент США Джо Байден заявил, что нужно услышать женщин, обвиняющих губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо в домогательствах. Позицию главы Белого дома высказала Джен Псаки.

12 марта демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд, представляющие в сенате конгресса США штат Нью-Йорк, призвали губернатора штата Эндрю Куомо оставить свой пост из-за разгоревшегося скандала. По их словам, губернатор «лишился доверия» жителей Нью-Йорка и ключевых политиков. До этого с аналогичным призывом выступили по меньшей мере 11 демократов, представляющих этот штат в нижней палате законодательного органа страны.

Также 12 марта еще две женщины выступили с обвинениями в неподобающем поведении в адрес губернатора. Это журналистка Джессика Бэйкман, которая занималась освещением работы администрации Куомо, и неназванная сотрудница Куомо.

Ранее шесть женщин обвинили Куомо в неподобающем поведении. Речь идет о бывшей советнице губернатора Линдси Бойлан, экс-помощнице пресс-службы Карен Хинтон, советнице по политике Ане Лисс, а также еще одной бывшей советнице и двух неназванных женщинах.

8 марта представители Республиканской партии в законодательном собрании штата Нью-Йорк заявили, что намерены внести резолюцию об импичменте губернатору.