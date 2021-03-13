В США еще две женщины обвинили Куомо в неподобающем поведении

Еще две женщины выступили с обвинениями в неподобающем поведении в адрес губернатора американского штата Нью-Йорка Эндрю Куомо. Об этом 12 марта сообщил New York Magazine.

По словам журналистки Джессики Бэйкман, которая занималась освещением работы администрации Куомо, губернатор позволял себе навязчивые прикосновения к ней и ее коллегам из-за чего она чувствовала себя крайне некомфортно.

Также журнал приводит слова женщины, бывшей в подчинении у Куомо, чье имя не раскрывается. Она рассказала о навязчивых прикосновениях и неуместных расспросах о ее личной жизни. Девушка полагает, что губернатор специально заставлял женщин из числа своих подчиненных чувствовать себя некомфортно.

Ранее, шесть женщин обвинили Куомо в неподобающем поведении. Речь идет о бывшей советнице губернатора Линдси Бойлан, экс-помощнице пресс-службы Карен Хинтон, советнице по политике Ане Лисс, а также еще одной бывшей советнице и двух неназванных женщинах.

8 марта представители Республиканской партии в законодательном собрании штата Нью-Йорк намерены внести резолюцию об импичменте губернатору штата Эндрю Куомо из-за обвинений в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах, а также из-за «утраты доверия».