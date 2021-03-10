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Губернатора Нью-Йорка в шестой раз обвинили в домогательствах

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Очередная, уже шестая по счету, бывшая сотрудница администрации губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинила его в неподобающем поведении. Об этом 9 марта сообщает Albany Times Union.

Женщина заявила, что Куомо «непристойно прикасался» к ней во время встречи в его особняке в 2020 году. Комментарии от губернатора последовали не сразу.

«Как я сказал на прошлой неделе, я никогда не делал несоответствующих (закону — Ред.) действий», — цитирует слова чиновника, которые он произнес в ходе брифинга, «Газета.Ru».

Отмечается, что женщина не подавала официальную жалобу в канцелярию губернатора. О ее обвинениях адвокату Куомо сообщили другие сотрудники исполнительной палаты. Информация также была передана офисом губернатора в офис генерального прокурора, который координирует расследование многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против губернатора.

14 декабря бывшая советница губернатора американского штата Нью-Йорк Линдси Бойлан обвинила своего экс-начальника в сексуальных домогательствах, о чем написала в своем Twitter-аккаунте. Тогда она баллотировалась в совет нью-йоркского района Манхэттен. Пресс-секретарь Куомо Кейтлин Жируар, в свою очередь, заявила, что в словах Бойлан «просто нет правды».

Однако 27 февраля еще одна бывшая советница Куомо обвинила его в сексуальных домогательствах.

2 марта сообщалось, что в неподобающем поведении Куомо обвинила третья женщина. По ее словам, инцидент имел место на свадьбе в Нью-Йорке в сентябре 2019 года.

6 марта к обвинениям присоединились еще две работавшие с губернатором женщины. Речь идет о бывшей помощнице пресс-службы Карен Хинтон, которая призналась, что столкнулась со «слишком долгими, крепкими и интимными» объятиями Куомо в номере отеля в Лос-Анджелесе в декабре 2000 года, когда тот возглавлял министерство жилищного строительства и городского развития США, сообщило The Washington Post.

Еще одним новым обвинителем выступила советник по политике Ана Лисс, работающая с губернатором с 2013 по 2015 год. О его поведении она рассказала The Wall Street Journal. В 2014 году на мероприятии в Олбани Куомо назвал ее «дорогой», поцеловал в щеки и обнял за талию. Кроме того, он поинтересовался, есть ли у нее парень.

8 марта представители Республиканской партии в законодательном собрании штата Нью-Йорк намерены внести резолюцию об импичменте губернатору штата Эндрю Куомо из-за обвинений в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах, а также из-за «утраты доверия».

Ранее, 3 марта, губернатор штата Нью-Йорк объявил, что не собирается оставлять свой пост на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.

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