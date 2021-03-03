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Губернатор Нью-Йорка отказался уходить в отставку из-за обвинений в домогательствах

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Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил, что не собирается оставлять свой пост на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. Трансляция пресс-конференции с его участием велась 3 марта на официальном сайте главы штата.

«Я не собираюсь уходить в отставку. Я работаю в интересах жителей штата Нью-Йорк, они меня избрали. И я буду служить жителям штата Нью-Йорк», — подчеркнул Куомо.

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Он также напомнил, что руководство штата решает в настоящий момент серьезные задачи, такие как борьба с пандемией коронавируса, восстановление после экономического кризиса и проведение массовой вакцинации населения.

Комментируя обвинения в свой адрес, губернатор принес извинения и признал, что его поведение доставляло дискомфорт другим людям.

«Это было непреднамеренно, и я глубоко и искренне извиняюсь за это», — сказал Куомо.

Он указал, что будет сотрудничать с расследованием генерального прокурора, и попросил людей не делать выводов до его окончания.

1 марта прокуратура штата Нью-Йорк начала проверку в отношении Куомо по обвинениям в сексуальных домогательствах.

14 декабря бывшая советница губернатора американского штата Нью-Йорк Линдси Бойлан обвинила своего экс-начальника в сексуальных домогательствах, о чем написала в своем Twitter-аккаунте. Тогда она баллотировалась в совет нью-йоркского района Манхэттен. Пресс-секретарь Куомо Кейтлин Жируар, в свою очередь, заявила, что в словах Бойлан «просто нет правды».

Однако 27 февраля еще одна бывшая советница Куомо обвинила его в сексуальных домогательствах.

2 марта сообщалось, что в неподобающем поведении Куомо обвинила третья женщина. По ее словам, инцидент имел место на свадьбе в Нью-Йорке в сентябре 2019 года.

Сам Куомо, комментируя выдвинутые обвинения, заявил, что его слова в отношении коллег и подчиненных могли быть ошибочно восприняты как нежелательный флирт.

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