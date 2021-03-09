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Республиканцы внесут резолюцию об импичменте губернатору Нью-Йорка

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Представители Республиканской партии в законодательном собрании штата Нью-Йорк намерены внести резолюцию об импичменте губернатору штата Эндрю Куомо из-за обвинений в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах, а также из-за «утраты доверия», об этом в понедельник, 8 марта, сообщил в своем Twitter лидер республиканского меньшинства в заксобрании Уилл Баркли.

«Сегодня я присоединился к членам законодательного собрания штата Нью-Йорк для объявления планов о распространении резолюции по импичменту. Когда человек теряет доверие и авторитет, он теряет способность руководить. Губернатор Куомо больше не может эффективно управлять Нью-Йорком», — написал он, прикрепив текст проекта резолюции.

Члены законодательного собрания штата также указывают на ситуацию с обвинениями губернатора в неразглашении информации о реальном числе летальных случаев от COVID-19 в домах престарелых Нью-Йорка в качестве доказательств его якобы некомпетенции.

«Выяснилось, что его администрация намеренно манипулировала данными, чтобы избежать федерального расследования. Несколько женщин теперь выступили с ужасающими рассказами о неподобающем поведении со стороны губернатора. Невозможно, чтобы Куомо вывел наш штат из пандемии и вел переговоры по вопросам самого важного бюджета в истории штата при полном отсутствии авторитета и доверия как со стороны народа, так и со стороны законодательного собрания», — говорится в сообщении.

Ранее, 3 марта, губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил, что не собирается оставлять свой пост на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.

14 декабря бывшая советница губернатора американского штата Нью-Йорк Линдси Бойлан обвинила своего экс-начальника в сексуальных домогательствах, о чем написала в своем Twitter-аккаунте. Тогда она баллотировалась в совет нью-йоркского района Манхэттен. Пресс-секретарь Куомо Кейтлин Жируар, в свою очередь, заявила, что в словах Бойлан «просто нет правды».

Однако 27 февраля еще одна бывшая советница Куомо обвинила его в сексуальных домогательствах.

2 марта сообщалось, что в неподобающем поведении Куомо обвинила третья женщина. По ее словам, инцидент имел место на свадьбе в Нью-Йорке в сентябре 2019 года.

Сам Куомо, комментируя выдвинутые обвинения, заявил, что его слова в отношении коллег и подчиненных могли быть ошибочно восприняты как нежелательный флирт.

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