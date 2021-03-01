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Губернатор Нью-Йорка заявил об ошибочном восприятии его поведения как флирта

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Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что его слова в отношении коллег и подчиненных могли быть «ошибочно» восприняты как нежелательный флирт. Об этом Куомо заявил в письменном заявлении, опубликованном на его сайте в воскресенье, 28 февраля.

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Куомо также заявил, что приносит свои искренние извинение, если кому-то так показалось и добавил, что часто бывает в «игривом настроении» и может пошутить о личной жизни или отношениях других людей. При этом подобное поведение свойственно ему не только в личных разговорах, но и во время публичных выступлений.

Губернатор также заявил о том, что теперь понимает, что его поведение было бестактным и могло нарушать личные границы. Однако он подчеркнул, что никогда не прикасался ни к кому ненадлежащим образом и не делал предложений, из-за которых кто-то мог почувствовать себя некомфортно. Куомо также считает, что заявления в отношении него требуют проведения независимой проверки.

14 декабря бывшая советница губернатора американского штата Нью-Йорк Линдси Бойлан обвинила своего экс-начальника Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах, о чем написала в своем Twitter-аккаунте. Тогда она баллотировалась в совет нью-йоркского района Манхэттен. Пресс-секретарь Куомо Кейтлин Жируар, в свою очередь, заявила, что в словах Бойлан «просто нет правды».

Однако 27 февраля еще одна бывшая советница губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинила его в сексуальных домогательствах.

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