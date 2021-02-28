Еще одна экс-советница губернатора Нью-Йорка обвинила его в харассменте

Еще одна бывшая советница губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинила его в сексуальных домогательствах, сообщило в субботу, 27 февраля, газета New York Times.

Издание связалось с девушкой после ее поддержки признания своей коллеги бывшей советницы губернатора по вопросам экономического развития Линдси Бойлан. 25-летняя Шарлотта Беннетт, бывшая исполнительная помощница и советник по вопросам политики в области здравоохранения в администрации Куомо объяснила, что почувствовала обязанность перед другими жертвами харассмента рассказать об инциденте и хотела помешать губернатору «пользоваться своей властью».

По ее утверждению, Куомо приставал к ней с конца весны 2020 года, а самый «тревожный» момент произошел в июне, когда 63-летний Куомо спросил Беннетт, «была ли она когда-либо с мужчиной постарше», пожаловался на «одиночество» и на то, что ему «некого обнять». При этом Куомо не пытался дотронуться до нее.

«Я поняла, что губернатор хочет переспать со мной, и почувствовала себя ужасно некомфортно и испугалась. И задавалась вопросом: как мне выпутаться из этого, и решила, что настал конец моей работе», — заявила девушка.

По ее словам, она рассказала о ситуации главе аппарата Куомо Джилл Де Розье и попросила о возможности перейти на другую должность. Вскоре она стала советником по политике в области здравоохранения, но настаивать на расследовании происшествия не стала, потому что ей нравилась работа. Никаких действий в отношении губернатора принято не было. Девушка ушла с должности в ноябре минувшего года.

Сам губернатор не отрицает, что задавал девушке вопросов, но отметил, что «никогда не заигрывал с госпожой Беннетт», а также не пытался действовать в отношении нее «неуместно». Куомо также попросил проведение независимой проверки и призвал жителей штата дождаться ее итогов.

Ранее, 14 декабря, бывшая советница губернатора американского штата Нью-Йорк Линдси Бойлан обвинила своего экс-начальника Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах, о чем написала в своем Twitter-аккаунте. Тогда она баллотировалась в совет нью-йоркского района Манхэттен. Пресс-секретарь Куомо Кейтлин Жируар, в свою очередь, заявила, что в словах Бойлан «просто нет правды».