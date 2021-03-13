Байден прокомментировал скандал вокруг губернатора Нью-Йорка

Президент США Джо Байден заявил, что нужно услышать женщин, обвиняющих губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо в домогательствах. Позицию главы Белого дома высказала Джен Псаки, сообщает телеканал «Известия».

В ходе телефонного брифинга губернатор Нью-Йорка заявил, что не будет подавать в отставку. Куомо призвал дождаться итогов расследования. Политик все обвинения в свой адрес отрицает.

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