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Сенаторы-демократы призвали губернатора штата Нью-Йорк уйти в отставку

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Демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд представляющие в сенате конгресса США штат Нью-Йорк в пятницу, 12 марта, призвали губернатора штата Эндрю Куомо оставить свой пост из-за разгоревшегося скандала. Об этом говорится в опубликованном ими совместном заявлении.

Сенаторы считают обвинения в сексуальных домогательствах, в которых Куомо обвиняют несколько женщин, достоверными. По их словам, губернатор «лишился доверия» жителей Нью-Йорка и ключевых политиков и ему «следует уйти в отставку».

В пятницу еще две женщины выступили с обвинениями в неподобающем поведении в адрес губернатора. Это журналистка Джессика Бэйкман, которая занималась освещением работы администрации Куомо и неназванная сотрудница Куомо.

Ранее, шесть женщин обвинили Куомо в неподобающем поведении. Речь идет о бывшей советнице губернатора Линдси Бойлан, экс-помощнице пресс-службы Карен Хинтон, советнице по политике Ане Лисс, а также еще одной бывшей советнице и двух неназванных женщинах.

8 марта представители Республиканской партии в законодательном собрании штата Нью-Йорк заявили, что намерены внести резолюцию об импичменте губернатору штата Эндрю Куомо из-за обвинений в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах, а также из-за «утраты доверия».

1 марта прокуратура штата Нью-Йорк начала проверку в отношении Куомо по обвинениям в сексуальных домогательствах.

Сам Куомо, комментируя выдвинутые обвинения, заявил, что его слова в отношении коллег и подчиненных могли быть ошибочно восприняты как нежелательный флирт. Также он объявил, что не собирается оставлять свой пост.

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