Прокуратура штата Нью-Йорк начала проверку в отношении губернатора Эндрю Куомо по обвинениям в сексуальных домогательствах. Об этом 1 марта сообщила генеральный прокурор штата Летиция Джеймс.

«Сегодня мы получили сопроводительное письмо, дающее нашему офису полномочия продвигаться с независимым расследованием по обвинениям в сексуальных домогательствах, выдвинутым в отношении губернатора Куомо», — написала она в Twitter.

14 декабря бывшая советница губернатора американского штата Нью-Йорк Линдси Бойлан обвинила своего экс-начальника Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах, о чем написала в своем Twitter-аккаунте. Тогда она баллотировалась в совет нью-йоркского района Манхэттен. Пресс-секретарь Куомо Кейтлин Жируар, в свою очередь, заявила, что в словах Бойлан «просто нет правды».

Однако 27 февраля еще одна бывшая советница губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинила его в сексуальных домогательствах.

Сам Куомо, комментируя выдвинутые обвинения, заявил, что его слова в отношении коллег и подчиненных могли быть «ошибочно» восприняты как нежелательный флирт.