Число случаев COVID-19 в Нью-Йорке превысило 1 млн человек

Нью-Йорк стал четвертым американским штатом, в котором с начала пандемии коронавируса, зафиксировано более 1 млн случая заражения. Такие данные предоставил в субботу, 2 января, Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

Согласно его информации, в штате COVID-19 был выявлен и подтвержден у 1 011 665 человек. При этом 38 273 пациентов скончались здесь от осложнений, вызванных инфекцией.

Также миллионный рубеж пересекли Калифорния, где к вечеру субботы зарегистрировано 2 367 970 случаев заражения, в Техасе — 1 786 941, во Флориде — 1 354 833.

В трех штатах (Калифорнии, Колорадо и Флориде) обнаружены носители «британского» штамма коронавируса, который, предположительно, на 70% более заразен.

США по-прежнему сохраняют мировое лидерство по числу заражений и летальных исходов.

Всего в США выявлено более 20,3 млн случаев COVID-19, умерли свыше 349,9 тыс. человек.

Ранее,3 января, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 82,57 млн, увеличившись за минувшие сутки более чем на 616 тыс. Число летальных исходов за последние 24 часа выросло более чем на 10 тыс., превысив 1,81 млн.