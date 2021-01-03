Прямой эфир
Мир
Число случаев COVID-19 в Нью-Йорке превысило 1 млн человек
Мир
Запрет на въезд в Саудовскую Аравию из-за нового штамма COVID-19 сняли
Общество
Мишустин выразил свои соболезнования в связи со смертью Коренева
Мир
Американского телеведущего Ларри Кинга госпитализировали с COVID-19
Мир
В США вандалы расписали дома лидеров демократов и республиканцев в конгрессе
Общество
Инфекционист назвал противопоказания для вакцинации от COVID
Спорт
Финские хоккеисты обыграли шведов и вышли в полуфинал МЧМ
Сюжет:

Число случаев COVID-19 в Нью-Йорке превысило 1 млн человек

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нью-Йорк стал четвертым американским штатом, в котором с начала пандемии коронавируса, зафиксировано более 1 млн случая заражения. Такие данные предоставил в субботу, 2 января, Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

Согласно его информации, в штате COVID-19 был выявлен и подтвержден у 1 011 665 человек. При этом 38 273 пациентов скончались здесь от осложнений, вызванных инфекцией.

Также миллионный рубеж пересекли Калифорния, где к вечеру субботы зарегистрировано 2 367 970 случаев заражения, в Техасе — 1 786 941, во Флориде — 1 354 833.

В трех штатах (Калифорнии, Колорадо и Флориде) обнаружены носители «британского» штамма коронавируса, который, предположительно, на 70% более заразен.

США по-прежнему сохраняют мировое лидерство по числу заражений и летальных исходов.

Всего в США выявлено более 20,3 млн случаев COVID-19, умерли свыше 349,9 тыс. человек.

Ранее,3 января, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 82,57 млн, увеличившись за минувшие сутки более чем на 616 тыс. Число летальных исходов за последние 24 часа выросло более чем на 10 тыс., превысив 1,81 млн.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020