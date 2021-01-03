Более 616 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекции в мире превысило 82,57 млн, увеличившись за минувшие сутки более чем на 616 тыс., сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Число летальных исходов за последние 24 часа выросло более чем на 10 тыс., превысив 1,81 млн, передает ТАСС.

При этом более 56% случаев инфицирования приходятся на Северную и Южную Америку (348 200), на втором месте — регион Европы (206 848), на третьем — Юго-Восточная Азия (29 892).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — 19 578 217. Далее следуют Индия (10 305 788), Бразилия (7 675 973), Россия (3 212 637), Франция (2 595 661), Великобритания (2 542 069).

Ранее, 2 января, сообщалось, что в Великобритании за сутки выявили еще 57,7 тыс. заболевших COVID-19, это число стало рекордным с начала пандемии.

14 декабря в Великобритании объявили об обнаружении нового мутировавшего варианта COVID-19. Премьер-министр страны Борис Джонсон 19 декабря заявил, что новый штамм коронавируса передается на 70% легче, но информации о том, что он вызывает более тяжелые осложнения или высокую летальность, нет.