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Более 616 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекции в мире превысило 82,57 млн, увеличившись за минувшие сутки более чем на 616 тыс., сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Число летальных исходов за последние 24 часа выросло более чем на 10 тыс., превысив 1,81 млн, передает ТАСС.

При этом более 56% случаев инфицирования приходятся на Северную и Южную Америку (348 200), на втором месте — регион Европы (206 848), на третьем — Юго-Восточная Азия (29 892).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — 19 578 217. Далее следуют Индия (10 305 788), Бразилия (7 675 973), Россия (3 212 637), Франция (2 595 661), Великобритания (2 542 069).

Ранее, 2 января, сообщалось, что в Великобритании за сутки выявили еще 57,7 тыс. заболевших COVID-19, это число стало рекордным с начала пандемии.

14 декабря в Великобритании объявили об обнаружении нового мутировавшего варианта COVID-19. Премьер-министр страны Борис Джонсон 19 декабря заявил, что новый штамм коронавируса передается на 70% легче, но информации о том, что он вызывает более тяжелые осложнения или высокую летальность, нет.

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