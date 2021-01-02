Рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки побит в Великобритании

В Великобритании за сутки выявили еще 57,7 тыс. заболевших COVID-19, это число стало рекордным с начала пандемии. Об этом в субботу, 2 января, сообщает The Guardian.

За последние сутки умерли 445 человек. 30 декабря от COVID-19 скончался 981 человек, это стало рекордом с начала пандемии.

Последний раз до сегодняшнего дня рекорд заболеваемости COVID-19 в Великобритании обновлялся 31 декабря 2020 года. В тот день в Соединенном Королевстве зафиксировали 55,9 тыс. новых случаев.

14 декабря в Великобритании объявили об обнаружении нового мутировавшего варианта COVID-19 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон 19 декабря заявил, что новый штамм коронавируса передается на 70% легче, но информации о том, что он вызывает более тяжелые осложнения или высокую летальность, нет.

В свою очередь, ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе заявили, что «британский» штамм коронавируса на 56% заразнее оригинального, что в будущем может привести к росту числа пациентов в больницах.

Из-за обнаружения нового штамма коронавируса авиасообщение с Великобританией приостановили более 35 стран, среди которых Россия.