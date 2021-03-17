Прямой эфир
Политика
Пушков сравнил американскую разведку с желтой прессой
Мир
Большая часть Грузии осталась без света из-за аварии на ЛЭП
Наука
Климатолог оценил вероятность удлинения лета в России к 2100 году
Происшествия
18 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Рязанской области
Мир
Семь человек погибли при стрельбе в спа-салонах в штате Джорджия
Спорт
«Манчестер» обыграл «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Мир
Байден допустил начало судебного процесса в отношении Куомо
Экономика
Единому дальневосточному перевозчику могут закупить импортные самолеты
Мир
В Бразилии зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса
Сюжет:

Байден допустил начало судебного процесса в отношении Куомо

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден заявил, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо должен уйти в отставку, если обвинения в сексуальных домогательствах подтвердятся.

«Думаю, ему, вероятно, также будут предъявлены обвинения», — сказал он в интервью журналисту ABC News, опубликованному в среду, 17 марта.

«Приговор Вайнштейну будет уроком всем насильникам»
Актриса и писательница Маша Мериль — о торжестве справедливости, франко-русском народе и премии имени Мишеля Леграна

Также американский лидер подчеркнул, что к обвинениям в адрес Куомо следует отнестись серьезно и продолжить разбирательство.

14 марта Байден заявил, что сначала лучше дождаться окончания расследования в отношении губернатора, а уже потом ставить вопрос о его импичменте.

12 марта демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд призвали Эндрю Куомо оставить свой пост из-за разгоревшегося скандала. По их словам, губернатор «лишился доверия» жителей Нью-Йорка и ключевых политиков.

В этот же день еще две женщины выступили с обвинениями в неподобающем поведении в адрес губернатора. Это журналистка Джессика Бэйкман, которая занималась освещением работы администрации Куомо, и неназванная сотрудница Куомо.

Ранее шесть женщин обвинили Куомо в неподобающем поведении. Речь идет о бывшей советнице губернатора Линдси Бойлан, экс-помощнице пресс-службы Карен Хинтон, советнице по политике Ане Лисс, а также еще одной бывшей советнице и двух неназванных женщинах.

8 марта представители Республиканской партии в законодательном собрании штата Нью-Йорк заявили, что намерены внести резолюцию об импичменте губернатору.

Сам Куомо отрицает обвинения в свой адрес.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021