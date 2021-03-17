Байден допустил начало судебного процесса в отношении Куомо

Президент США Джо Байден заявил, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо должен уйти в отставку, если обвинения в сексуальных домогательствах подтвердятся.

«Думаю, ему, вероятно, также будут предъявлены обвинения», — сказал он в интервью журналисту ABC News, опубликованному в среду, 17 марта.

Также американский лидер подчеркнул, что к обвинениям в адрес Куомо следует отнестись серьезно и продолжить разбирательство.

14 марта Байден заявил, что сначала лучше дождаться окончания расследования в отношении губернатора, а уже потом ставить вопрос о его импичменте.

12 марта демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд призвали Эндрю Куомо оставить свой пост из-за разгоревшегося скандала. По их словам, губернатор «лишился доверия» жителей Нью-Йорка и ключевых политиков.

В этот же день еще две женщины выступили с обвинениями в неподобающем поведении в адрес губернатора. Это журналистка Джессика Бэйкман, которая занималась освещением работы администрации Куомо, и неназванная сотрудница Куомо.

Ранее шесть женщин обвинили Куомо в неподобающем поведении. Речь идет о бывшей советнице губернатора Линдси Бойлан, экс-помощнице пресс-службы Карен Хинтон, советнице по политике Ане Лисс, а также еще одной бывшей советнице и двух неназванных женщинах.

8 марта представители Республиканской партии в законодательном собрании штата Нью-Йорк заявили, что намерены внести резолюцию об импичменте губернатору.

Сам Куомо отрицает обвинения в свой адрес.