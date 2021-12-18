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Третья женщина обвинила Криса Нота в сексуальном насилии

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Третья по счету женщина обвинила в сексуальном насилии американского актера Криса Нота, сыгравшего в сиквеле сериала «Секс в большом городе» «И просто так» роль мистера Бига, сообщило в пятницу, 17 декабря, Daily Beast.

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Как отмечает издание, в интервью 30-летняя женщина рассказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны на тот момент 55-летнего Нота в 2010 году, когда ей было 18 лет. Она пояснила, что это произошло в нью-йоркском ресторане Da Marino, где она работала в качестве хостес и певицы.

«Я не могу вспомнить в деталях, сколько раз мы говорили, но однажды он [Нот] заявил моему боссу, что я буду петь вместе с ним», отметила она и добавила, что они играли персонажей в своих песенных дуэтах, а за его столом говорили о его карьере и ее родном городе Торонто.

При этом женщина утверждает, что актер, посещая этот ресторан, обычно находился в состоянии алкогольного опьянения и во время разговоров с ней неоднократно пытался «посадить ее к себе на колени и ощупывать».

В поданном заявлении говорится, что однажды после окончания рабочей смены ее начальник сообщил ей, что он выдаст ей зарплату в офисе, в который можно попасть через кухню. После того, как женщина взяла конверт с деньгами, в офисе погас свет, и там оказался Нот, который начал целовать ее, трогать и стянул ее колготки.

«Он не слышал «нет», но он услышал, когда я сказала «не здесь» и убедила его, что встречусь с ним в другом месте», — пояснила бывшая хостес, подчеркнув, что после этого ей удалось вырваться и убежать из офиса.

Издание обратилось к Ноту за комментариями, но актер заявил, что «отрицает, что это когда-либо происходило, и понятия не имеет, кто эта женщина».

16 декабря The Hollywood Reporter сообщил, что Криса Нота обвинили в сексуальном насилии две женщины. Две американки под псевдонимами Зои (40 лет) и Лили (31 год) выступили с обвинениями в адрес Нота в октябре и августе. Отмечается, что один инцидент произошел в 2004 году, а другой в 2015.

Сам артист обвинения не признал и назвал их ложью.

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