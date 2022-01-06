Сцену с актером Крисом Нотом вырезали из финала сериала «И просто так»

Сцена с актером Крисом Нотом, которого ранее несколько женщин обвинили в сексуальном насилии, была вырезана из финального эпизода сериала «И просто так» — продолжения «Секса в большом городе». Об этом сообщает 5 января издание Variety.

В последней серии персонаж Нота Мистер Биг, согласно сюжету, должен был появиться в сцене с Кэрри Брэдшоу, которую сыграла Сара Джессика Паркер.

Как сообщает издание, создатели сиквела решили, что сцена не настолько значима для сюжета, чтобы сохранить ее.

Отмечается, что заключительный эпизод сезона выйдет на экран 3 февраля.

Всего против Нота выступили уже пять женщин. Так, 16 декабря The Hollywood Reporter сообщил, что Криса Нота обвинили в сексуальном насилии две женщины. Американки под псевдонимами Зои (40 лет) и Лили (31 год) выступили с обвинениями в адрес Нота в октябре и августе. Отмечается, что один инцидент произошел в 2004 году, а другой — в 2015-м.

Сам артист обвинения отверг и назвал их ложью.

Спустя несколько дней к обвинениям присоединилась третья женщина. 30-летняя женщина рассказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны на тот момент 55-летнего Нота в 2010 году, когда ей было 18 лет. Она пояснила, что это произошло в нью-йоркском ресторане Da Marino, где она работала в качестве хостес и певицы.

В конце декабря еще две женщины обвинили в сексуальном насилии Нота. По словам кантри-певицы Лизы Джентил, она подверглась сексуальному насилию со стороны артиста в 2002 году. На тот момент она работала певицей в одном из ресторанов Нью-Йорка.

Второй обвинительницей стала актриса, которая на протяжении четырех сезонов дублировала актрису Кристин Дэвис в сериале «Секс в большом городе».

20 декабря стало известно, что Криса Нота уволили из сериала «Уравнитель» после обвинений в сексуальном насилии. В драме 67-летний актер исполнял роль бывшего директора ЦРУ Уильяма Бишопа.