Видели ночь: какие кинопремьеры ждут россиян в июне

Летнее беззаботное время требует развлекательных жанров, и они в кинопремьерах июня представлены в достойном многообразии. Военный боевик и морской экшен, мелодрама, байопик, комедия, наконец, подростковая трагикомедия и пандемийная драма — есть на что посмотреть одному, с друзьями, с любимым человеком или всей семьей. О кинопремьерах первого летнего месяца рассказывают «Известия».

«До рассвета»

Премьера 1 июня

Режиссер Георгий Даниелянц

В ролях: Сергей Горобченко, Арсений Попов, Мария Фортунатова, Анастасия Лазо

Фото: Футурум

Георгий Даниелянц — режиссер дубляжа всех кино- и телепроектов по вселенной «Звездных войн», так что толк в развлекательном кино он точно знает. Начинал он с короткометражек, «До рассвета» — его первый полный метр. Жанр картины можно определить как трагикомедию, а можно и как роуд-муви, хотя действие происходит всего в одном городе — Санкт-Петербурге. Но хиппи и влюбленные знают: теплыми белыми ночами по Питеру можно бродить бесконечно. Именно этим и занимаются герои фильма — самые обычные люди в поисках себя. Кто-то из них ищет выпивку, кто-то — партнера на вечер, а кто-то — любовь, истину, счастье. И все они без исключения мечтают круто изменить жизнь. Этой ночью они делают первые шаги к новой жизни, не зная пока, какой она будет. Настроение момента стремительно меняется — от драмы к комедии, от скандала к фантасмагории — словом, все, как в жизни. Музыка групп Ekibastuz и «Ундервуд» отлично задает ритм картины, которая придется кстати каждому, кто задумывается о смысле жизни.

«Переводчик»

Премьера 1 июня

Режиссер Гай Ричи

В ролях: Джейк Джилленхол, Дар Салим, Энтони Старр

Фото: Toff Guy Films

Американский сержант Джон Кинли служит в Афганистане, где местный переводчик Ахмед спасает ему жизнь. Оправившись после ранения и узнав, что Ахмед не смог получить убежище, он задается целью найти переводчика и его семью и вытащить их из афганского ада. Суровое мужское кино о суровой мужской дружбе со стрельбой и взрывами, где в кульминации мы с товарищем спиной к спине у мачты, против тысячи вдвоем, снял британец Гай Ричи, окончательно перешедший на стезю традиционного голливудского жанрового кино. В юности Ричи слыл экспериментатором, щедро вводившим в свои картины обаятельных негодяев и невезучих жуликов, практиковавшим резкий клиповый монтаж и столь же резкие сюжетные повороты, каждый из которых становился успешной обманкой для зрителя. В «Переводчике» экспериментов нет и в помине: это классический боевик с элементами триллера, впрочем с крепким сюжетом и отличным актерским составом, так что любителей жанра напряжение не покинет до самого финала не самой короткой двухчасовой картины.

«Париж, 13-й округ»

Премьера 3 июня

Режиссер Жак Одияр

В ролях: Люси Чжан, Макита Самба, Ноэми Мерлан

Фото: Page 114

Эмили встречается с Камилем, которому нравится Нора, которую увлекает Эмбер, — обычная студенческая история. Юные миллениалы ссорятся, мирятся, любят и ненавидят друг друга поочередно, попеременно пробуют друг друга на роли друзей, врагов, любовников и вновь друзей. Менее талантливый, а может, просто нефранцузский режиссер из этой мешанины характеров и чувств сумел бы слепить разве что бесформенную семейную драму. Но Франция есть Франция, да и два приза Канн за две предыдущие свои картины («Пророк» и «Дипан») Одияр получил не просто так: вопреки опасениям картина получилась легкой, психологически достоверной, очень ладной и затягивающей в себя зрителя воздушным, словно кружево, хитросплетением отношений и характеров. Классический образец французского кино о любви, где нет ни натужной дидактичности, ни социального подтекста, ни излишней скабрезности. И хотя картина, представленная в основной программе Канн в 2021 году, призов не получила, но это ее ни капли не портит.

«Снегирь»

Премьера 6 июня

Режиссер Борис Хлебников

В ролях: Александр Робак, Тимофей Трибунцев

Фото: Студия Глобус

Фабула и персонажи этой суровой драмы позаимствованы из популярного некогда романа Георгия Владимова «Три минуты молчания». «Снегирь» — это рыболовное судно с командой из простецких мужиков-работяг, которые хотят только одного — большого улова, хорошего заработка, да чтоб в море не штормило. Капитанит на судне Александр Робак, уже работавший с Хлебниковым в сериале «Шторм», где влегкую убеждал зрителей в наличии стальной оболочки, спрятанной за внешностью тюфяка-увальня. Однажды на борт «Снегиря» заносит пару щеглов-блогеров, мечтающих о новых необычных видео и куче лайков. Представители двух миров не сразу поймут друг друга, но им придется объединиться в схватке со смертоносной стихией , когда каждому приходится принимать тяжелые решения о жизни и смерти, своей и чужой. Борис Хлебников («Аритмия», «Шторм») — признанный мастер психологической драмы, к которой в этот раз добавлена щедрая доза экшена. Хлебников — один из немногих российских режиссеров, болезненно внимательных к деталям: в ходе работы над фильмом он слушал реальные переговоры рыболовецких судов, организовывал профессиональные подводные съемки, так что качество материала практически гарантировано.

«Рождение легенд»

Премьера 8 июня

Режиссер Тимоти Скотт Богарт

В ролях: Джереми Джордан, Уиз Халифа

Фото: Atlantic Films

Что делать, если ты — начинающий музыкальный продюсер с большими амбициями и огромными долгами, крупные студии не верят в твои начинания, а кредиторы не дают прохода? Конечно, открыть свою собственную звукозаписывающую компанию! Так решил амбициозный продюсер Нил Богарт, основавший в 1973 году фирму Casablanca Records и буквально за пару лет сделавший ее одним из лидеров индустрии. Он открыл Шер и Донну Саммер, Kiss и Village People, стал одним из зачинателей эпохи диско. Полвека спустя его сын, сценарист, режиссер и продюсер Тимоти Скотт Богарт, выпустил на экраны фильм об отце. По словам режиссера, на создание картины у него ушло более 20 лет. Трепетное отношение режиссера к материалу видно невооруженным глазом, и неудивительно: Нил Богарт умер в возрасте 39 лет, и сын почти не застал его, так что для него он — такая же сияющая легенда музыкального бизнеса, как и для всех остальных. Любителям музыки и дикого сценического стиля 1970-х с его париками и шубами из синтетики будет что вспомнить и о чем поностальгировать.

«Голова-жестянка»

Премьера 8 июня

Режиссер Иван Капитонов

В ролях: Олег Чугунов, Варвара Володина, Сергей Гилев

Фото: QS FILMS

16-летняя Женя не зря получила прозвище Жесть: от ее выкрутасов периодически воют все — от родителей и брата до бывшего лучшего друга, а ныне ненавидимого врага. Но все меняет знакомство с кружком робототехники и его руководителем Станиславом, ставшим для девочки старшим наставником. Изучая роботов, она учится понимать и любить людей. Начинающий режиссер Капитонов сумел воплотить этот классический школьный сюжет без всякой дидактики, с истинно подростковым драйвом. 19-летняя Варвара Володина, сыгравшая главную героиню, уже известна публике по роли дочери Юлии Пересильд в «Вызове», и в новой картине она лишь подтверждает свой талант: перед нами, возможно, восходящая звезда российского кино. Отличный фильм для семейного просмотра в компании подрастающих детей: проблемы взросления, отношений со сверстниками и старшими подаются без морализаторства, но с убедительной верой в то, что всё будет в итоге хорошо.

«В ожидании Дали»

Премьера 15 июня

Режиссер Давид Пужоль

В ролях: Хосе Гарсия, Иван Массаге, Клара Понсо

Фото: Loco Films

«Он эгоист, импульсивный, все время кричит и не случает» — так характеризует своего отца, владельца захудалого ресторанчика в окрестностях испанского Фигейроса, героиня Клары Понсо. В принципе, так можно охарактеризовать большинство героев испанских фильмов, да и сами фильмы тоже. Испанское кино всегда чуть избыточно, но комедии Давида Пужоля это идет только на пользу. Здесь много неба, солнца, моря, красивой еды, аппетитного кухонного шкворчания, объятий и откровенных взглядов... Яркое, броское визуальное оформление незатейливого сюжета о двух братьях, устроившихся поварами в ресторанчик, хозяин которого мечтает залучить к себе в гости знаменитого Сальвадора Дали, создает у зрителя ощущение испанской сиесты — теплое, чуть ленивое, приятно расслабленное. В таком настроении хочется наслаждаться жизнью и ее незатейливыми радостями — и фильм Пужоля дает для этого все возможности. И Дали, конечно, придет, просто ему некуда торопиться.

«Дыхание»

Премьера 22 июня

Режиссер Роман Каримов

В ролях: Ирина Горбачева, Антон Батырев, Даниил Воробьев

Фото: START