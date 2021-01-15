Экранные девы: «Чудо-женщина» против онкологии и русского танцовщика

Прямо накануне выхода в российский прокат блокбастер «Охотник на монстров» перенесли на две недели вперед. Всё потому, что у комикс-экшена с Галь Гадот «Чудо-женщина» невероятный рейтинг ожидания и отличные предпродажи. Но истории про больную девушку, смелого врача и татуированного суперлюбовника всё равно составят главной новинке отличную компанию. «Известия» выбрали кинопремьеры этого уикенда.

«Чудо-женщина: 1984»

Пожалуй, меньше всего кто-либо ожидал, что новый фильм из вселенной DC станет скандалом и провокацией. Почему-то он поделил всю аудиторию, включая профессионалов и фанатов комиксов, на горячих сторонников картины и не менее горячих ненавистников. Споры идут буквально из-за всего: кому-то сюжет кажется глупым, кто-то злится на идейную составляющую, других раздражают компьютерные эффекты, а некоторым просто не нравится костюм главной героини.

Сюжет «Чудо-женщины» условно можно поделить на боевик и мелодраму. Экшен связан с тем, что в 1984 году в руки к нефтяному королю (на самом деле неудачнику во главе финансовой пирамиды) Лорду попал древний артефакт — камень, исполняющий самое заветное желание, но взамен тоже забирающий кое-что важное. Лорда играет Педро Паскаль, который в карикатурном образе старается максимально дистанцироваться от своего Мандалорца, скупого на эмоции. В общем, Лорд берет на себя функции камня и становится чем-то вроде золотой рыбки или джинна, а Чудо-женщина должна остановить его, пока он своими исполнениями чужих безудержных желаний не уничтожил планету.

Мелодраматическая часть: у самой чудесной амазонки Дианы тоже исполнилась заветная мечта — вернулся к жизни погибший любимый летчик Стив. Теперь Диана мечется между сладостным самообманом (кстати, довольно целомудренным) и своим всегдашним правдорубством, в течение веков дававшим ей суперсилу. Остаться женщиной или вернуться к героическо-спасательной деятельности — выбор, который предстоит ей сделать, и это единственная возможность для Галь Гадот продемонстрировать свои актерские способности на фоне компьютерных задников. Которые, кстати, очень красочно передают стилизованный колорит середины 1980-х, тем более что тот период сегодня в моде. А Кристен Уиг настолько вошла в раж, что ее героиня словно перепрыгнула в фильм прямо из старой видеокассеты — тут и типаж, и костюмы, и образ действия совершенно аутентичны, так что актриса большую часть времени притягивает к себе основное зрительское внимание.

Режиссер: Пэтти Дженкинс

В ролях: Галь Гадот, Крис Пайн, Кристен Уиг, Педро Паскаль, Робин Райт

«Небеса подождут»

Любопытно, что было бы, если бы в российский прокат немецкий фильм попытались выпустить под оригинальным названием, в котором звучит гневное воззвание к самому Богу. Эту фразу когда-то выбила на груди реальная 16-летняя девушка Штеффи. После смерти подростка слова превратились в настоящий девиз, и многие из солидарности накололи на своих телах такие же татуировки.

А случилось вот что. Штеффи оканчивала школу, они с классом решили поехать в Париж. Там у девушки с ее бойфрендом уже был снят номер для «первого раза». Впереди у нее была запланирована карьера в полиции. И вдруг прямо накануне заветного дня страшный диагноз. Терминальная стадия рака без всяких видимых симптомов. Жить осталось несколько месяцев, и то при условии немедленной химиотерапии. Но Штеффи, несмотря на родительский протест, всё равно решает рвануть в столицу Франции, а по дороге испробовать со своим новым приятелем все радости оказавшейся столь короткой жизни.

Неспроста отца Штеффи сыграл Тиль Швайгер: картина сделана в духе ставшего уже классическим хита «Достучаться до небес», где у немецкого красавца была главная роль. Тут те же бунтарско-лирическое настроение, торжество жизни над неминуемой смертью, любовь, неподвластная физическому страданию, а еще явное восхищение жанром роуд-муви, который переизобрел для американцев немец Вим Вендес.

Режиссер: Андре Эркау

В ролях: Синье Ирслингер, Макс Хубахер, Тиль Швайгер, Хайке Макач, Нуала Баух

«Обыкновенная страсть»

Фильм из официальной программы виртуального Каннского кинофестиваля интересен главным образом тем, что это эротическая драма с танцовщиком Сергеем Полуниным в главной роли. Героиня ленты Элен влюбляется в загадочного мужчину с русским именем, и непонятно, наяву или в грезах развивается ее страстный роман с ним. Она даже прилетает в Москву, чтобы быть рядом с объектом своего желания.

Изначально на эту роль рассматривали Данилу Козловского, и тогда, вероятно, это был бы совсем другой фильм, кстати, и актриса была бы не та. Но раз уж так случилось, то самым увлекательным для многих зрителей в этом фильме станет разглядывание многочисленных татуировок на теле Полунина, которое он с готовностью демонстрирует в постельных сценах. Самой известной надписи среди них нет, но танцор уже заявлял, что сводить он ее не планирует: гримеры просто замазывают портрет президента РФ на время некоторых съемок.

Режиссер: Даниэль Арбид

В ролях: Летиция Дош, Сергей Полунин, Лу-Теймур Тион, Каролин Дюсе

«Не лечи меня»

Иван Янковский пробует себя в максимально различающихся образах и явно до конца себя еще не нашел. С другой стороны, он всегда играет на полную мощь, его энергия и талант сразу обращают на себя внимание. Из него получился великолепный Германн, несколько неловкий лесной пожарный, не слишком заметный салага в «Заводе» и очень натуральный пижон из «органов» в «Тексте». А теперь он герой романтической комедии — провинциальный врач с зарплатой 6 тыс. рублей, но авантюризмом на миллион долларов.

Чтобы спасти пациентку в условиях тотального бюрократического абсурда медицинской системы, хирург Илья оформляет с ней брак. Это не очень нравится ее брутальному бойфренду, зато девушка попалась симпатичная, пусть и своенравная. На стержень этого веселого сюжета, практически из комедии дель арте, нанизаны смешные и горькие эпизоды на богатом материале российского здравоохранения, хотя задумывался фильм явно задолго до коронавируса, так что смотрится он сегодня слегка устаревшим.

Режиссер: Миша Маралес

В ролях: Иван Янковский, Лукерья Ильяшенко, Александр Демидов, Дмитрий Нагиев, Петр Федоров

«Контроль»

Через два года после мировой премьеры канадский триллер «Контроль» наконец добрался до больших экранов в России. Адресован он прежде всего поклонникам актерского таланта Кристины Риччи и Джона Кьюсака. Риччи играет художницу Лорен, у которой сильнейший стресс в связи с потерей ребенка постепенно переходит в паранойю. Она с мужем переехала в многоэтажку, и теперь ей кажется, что все вокруг нее ведут себя очень странно. Да и она сама начинает слышать звуки непонятного происхождения, у нее возникает мания преследования.

А потом появляется персонаж Кьюсака и начинает разворачивать перед ней целую конспирологическую концепцию, связанную с НЛП и другими способами манипуляции сознанием. Словом, либо Лорен окончательно сошла с ума, либо она на пороге раскрытия большой теории техногенного заговора. Причем, как ни странно, мнение зрителя на этот счет может расходиться с позицией авторов фильма.

Режиссер: Роб В. Кинг

В ролях: Кристина Риччи, Брендан Флетчер, Виселос Реон Шеннон, Джон Кьюсак