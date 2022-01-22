В Сети раскритиковали продолжение «Секса в большом городе» за фразу о россиянках

Пользователи Сети потребовали извиниться перед русскими женщинами после выхода восьмой серии сериала «И просто так» — продолжения «Секса в большом городе». Свои претензии зрители публикуют в Instagram-аккаунте сериала.

В восьмой серии, согласно сюжету, Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) интересуется у подруги, откуда у ее новой молодой соседки денежные средства на квартиру в столь дорогом районе. Собеседница героини отмечает, что, вероятно, девушка является русской проституткой.

«Перестаньте скрывать комментарии о своей неудаче! Лучше извинитесь за то, что назвали русских женщин проститутками. Пытаются быть терпимым шоу… чушь. Просто пытаются поднять шумиху на тему терпимости и ничего больше. Отвратительно», — написала пользователь ali_gash.

Другой комментатор обратила внимание на то, что подобные стереотипы о русских женщинах являются непозволительными. Пользователь под ником alexs.evstafeva призвала извиниться сценаристов перед россиянками, добавив, что русские женщины молоды, красивы и богаты.

Ранее, в сентябре 2021 года, российское посольство в Испании рассказало о недопустимости акции итальянской ассоциации Nueva Vida, которая разместила на улицах страны баннеры с упоминанием русских девушек в рамках инициативы по привлечению внимания к проблеме проституции. Позже организация принесла свои извинения.