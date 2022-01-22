Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Премьер Баварии предупредил о последствиях в случае санкций против РФ
Мир
Зеленский пообещал провозгласить акт объединения с Донбассом и Крымом
Мир
Глава ВМС Германии счел невозможным возвращение Крыма в состав Украины
Общество
В РФ утвердили план дополнительных мер по борьбе со штаммом «Омикрон»
Общество
В Петербурге остановили работу 20 работавших без QR-кодов ресторанов
Мир
МИД обвинил США в «токсичной» кампании против России
Мир
В Киеве растянули 500-метровый украинский флаг в честь Дня соборности
Спорт
Россиянки стали вторыми на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце
Мир
Посол Украины заявил о готовности Зеленского к переговорам с Путиным
Общество
В России с начала пандемии от COVID-19 вылечились более 10 млн человек

В Сети раскритиковали продолжение «Секса в большом городе» за фразу о россиянках

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи Сети потребовали извиниться перед русскими женщинами после выхода восьмой серии сериала «И просто так» — продолжения «Секса в большом городе». Свои претензии зрители публикуют в Instagram-аккаунте сериала.

Грешным телом: как сегодня устроен бизнес на проституции
В Красноярске раскрыто преступное сообщество сутенеров

В восьмой серии, согласно сюжету, Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) интересуется у подруги, откуда у ее новой молодой соседки денежные средства на квартиру в столь дорогом районе. Собеседница героини отмечает, что, вероятно, девушка является русской проституткой.

«Перестаньте скрывать комментарии о своей неудаче! Лучше извинитесь за то, что назвали русских женщин проститутками. Пытаются быть терпимым шоу… чушь. Просто пытаются поднять шумиху на тему терпимости и ничего больше. Отвратительно», — написала пользователь ali_gash.

Другой комментатор обратила внимание на то, что подобные стереотипы о русских женщинах являются непозволительными. Пользователь под ником alexs.evstafeva призвала извиниться сценаристов перед россиянками, добавив, что русские женщины молоды, красивы и богаты.

Ранее, в сентябре 2021 года, российское посольство в Испании рассказало о недопустимости акции итальянской ассоциации Nueva Vida, которая разместила на улицах страны баннеры с упоминанием русских девушек в рамках инициативы по привлечению внимания к проблеме проституции. Позже организация принесла свои извинения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022