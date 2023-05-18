Реклама
Прямой эфир
Мир
МО Британии подтвердило использование ВСУ ракет Storm Shadow
Происшествия
Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Красноярском крае
Происшествия
В ДНР при разминировании погибли два сапера МЧС России
Общество
На Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию ВС РФ
Мир
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
Мир
В МИД РФ заявили об изначальной готовности содействовать судам Турции на Украине
Экономика
ЦБ заявил об отсутствии поводов для сомнений в устойчивости бюджета в 2023 году
Мир
МИД РФ сообщил о продлении зерновой сделки до 17 июля
Мир
РФ готова нарастить экспорт нефти и смешанных удобрений в Малайзию
Авто
В Татарстане запланировали выпускать электромобиль «Атом»
Авто
Импорт автомобилей из Японии в апреле 2023 года увеличился на 77%
Мир
Осло и Лондон анонсировали отправку трех РЛС и восьми РСЗО Киеву
Экономика
Арабский аналог IKEA может появиться в России до конца года

Продолжение сиквела «Секса в большом городе» выйдет в июне

0
Фото: HBO Entertainment
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Второй сезон сиквела сериала «Секс в большом городе» — проекта «И просто так» — выйдет на экраны стримингового сервиса HBO Max 22 июня. Об этом в среду, 17 мая, сообщило издание Deadline.

В продолжении планируется выпустить 11 серий. На премьере для зрителей будут доступны сразу два эпизода шоу, остальные будут выходить каждую неделю по четвергам.

Короли и монстры: какие сериалы смотреть в мае
Маньяки и постапокалипсис становятся всё популярнее

Сериал «Секс в большом городе», рассказывающий о жизни четырех одиноких подруг, живущих в Нью-Йорке, выходил на экраны с 1998 по 2004 год. Новое шоу основано на книге «Секс в большом городе» Кэндес Бушнелл и оригинальном сериале, созданном Дарреном Старом. В продолжении ленты главные героини проходят путь «от сложных реалий жизни и дружбы в возрасте 30 лет к еще более сложным реалиям жизни и дружбы в возрасте 50 лет».

Первый сезон «И просто так» вышел 9 декабря 2021 года.

При этом первый сезон сиквела не обошелся без скандалов. Так, сразу после выхода продолжения сериала на экраны американского актера Криса Нота, известного по одной из главных ролей в картине, обвинили в сексуальном насилии. Всего против него выступили пять женщин. Сам артист обвинения отверг и назвал их ложью.

Уже в январе 2022 года стало известно, что сцену с Нотом вырезали из финального эпизода сериала — создатели решили, что сцена не настолько значима для сюжета.

Тогда же сообщалось, что пользователи Сети потребовали извиниться перед русскими женщинами после выхода восьмой серии сериала «И просто так». Согласно сюжету, Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) интересуется у подруги, откуда у ее новой молодой соседки денежные средства на квартиру в столь дорогом районе. Собеседница героини отмечает, что, вероятно, девушка является русской проституткой.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023