Продолжение сиквела «Секса в большом городе» выйдет в июне

Второй сезон сиквела сериала «Секс в большом городе» — проекта «И просто так» — выйдет на экраны стримингового сервиса HBO Max 22 июня. Об этом в среду, 17 мая, сообщило издание Deadline.

В продолжении планируется выпустить 11 серий. На премьере для зрителей будут доступны сразу два эпизода шоу, остальные будут выходить каждую неделю по четвергам.

Сериал «Секс в большом городе», рассказывающий о жизни четырех одиноких подруг, живущих в Нью-Йорке, выходил на экраны с 1998 по 2004 год. Новое шоу основано на книге «Секс в большом городе» Кэндес Бушнелл и оригинальном сериале, созданном Дарреном Старом. В продолжении ленты главные героини проходят путь «от сложных реалий жизни и дружбы в возрасте 30 лет к еще более сложным реалиям жизни и дружбы в возрасте 50 лет».

Первый сезон «И просто так» вышел 9 декабря 2021 года.

При этом первый сезон сиквела не обошелся без скандалов. Так, сразу после выхода продолжения сериала на экраны американского актера Криса Нота, известного по одной из главных ролей в картине, обвинили в сексуальном насилии. Всего против него выступили пять женщин. Сам артист обвинения отверг и назвал их ложью.

Уже в январе 2022 года стало известно, что сцену с Нотом вырезали из финального эпизода сериала — создатели решили, что сцена не настолько значима для сюжета.

Тогда же сообщалось, что пользователи Сети потребовали извиниться перед русскими женщинами после выхода восьмой серии сериала «И просто так». Согласно сюжету, Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) интересуется у подруги, откуда у ее новой молодой соседки денежные средства на квартиру в столь дорогом районе. Собеседница героини отмечает, что, вероятно, девушка является русской проституткой.