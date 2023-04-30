Короли и монстры: какие сериалы смотреть в мае

Вслед за большими бюджетами в сериалы всё чаще приходят большие актеры — и эта тенденция отчетливо заметна в новинках мая. Ярче всего отметился «Фубар», где свою первую роль в сериале сыграл Арнольд Шварценеггер. В «Бункере» зрители увидят лауреата «Оскара» Тима Роббинса, в российском «Всем по 50» перед публикой предстанет Сергей Жигунов, а в «Балете» — Федор Бондарчук. О том, чем еще удивят сериалы в мае, рассказывают «Известия».

«Всем по 50»

2 мая, «Россия 1»

Станислав Назиров («Счастливы вместе», «Школа для толстушек», «Река памяти») — заслуженный мастер романтических историй, в которых женщины начинают и выигрывают, и его новый сериал «Всем по 50» не станет исключением. От Юли (Мария Порошина — «Бригада», «Участок») муж уходит к молодой подруге после четверти века счастливой семейной жизни, но она не теряется и тут же заводит себе поклонника — бывшего летчика Романа (Ярослав Бойко — «Звезда эпохи», «Неотложка 2»). Глядя на расцветшую экс-супругу, бывший муж (Сергей Жигунов) начинает понемногу задумываться о том, не поторопился ли он разорвать узы брака. Закончится всё наверняка хеппи-эндом. И пусть у них там в «Неспящих в Сиэтле» говорят, что у женщины больше шансов стать жертвой террористов, чем выйти замуж после 40. У нас Марина Порошина, импозантная, несмотря на возраст, соответствующий героине, всем докажет, что 40 — это новые 30 и мужчинам не стоит недооценивать шарм зрелой дамы. Жигунов и Бойко тоже находятся в отличной форме, по крайней мере актерской, что лишний раз докажет зрителю: опыт начинает и выигрывает.

«Отчаянная невеста»

4 мая, KION

Режиссер Анна Зайцева дебютировала в сериальном жанре подростковым драмеди «Сама дура» (2020). Теперь тинейджеры подросли, но их развлечения остались, похоже, прежними. 33-летняя студентка режиссерского факультета Алиса состоит в отношениях с женатым Лукасом (Пьер Бурель — «Тайфун») и искренне ждет, что возлюбленный вот-вот разведется — несмотря на то что законная супруга тем временем рожает ему уже третьего ребенка. Начав что-то подозревать, Алиса заключает пари с мамой, что за год найдет себе мужа. Проиграв, она, по условиям пари, должна будет родить от сына маминой подруги — нелюбимого фаната порно Паши. Мнение самого Паши до поры никого не интересует, и в последнюю очередь Алису, которая, как натура творческая, подходит к поиску нестандартно, решив заснять процесс отбора кандидатов и превратить столь благодатный материал в курсовую работу для киношколы. В общем, Паше явно своей судьбы не избежать. Судя по завязке, зрителей ждет российская вариация «Секса в большом городе» 20 лет спустя — с вереницей мужских типов и откровенными сценами: сериал имеет маркировку 18+. Этот факт, несомненно, привлечет к нему как минимум подростковую аудиторию.

«Кошка»

25 мая, START

Сериалы о маньяках чем дальше, тем многочисленнее: «Чикатило» сменяет «Фишера», а им на смену уже приходит «Мерзлая земля». Жанр пользуется популярностью у зрителей и собирает благосклонную критику — неудивительно, что череда детективных триллеров на экране не иссякает. На сей раз почин поддержит «Кошка» режиссера Карена Оганесяна, имеющего немалый опыт постановок в детективном жанре («Журов», «Клим»). Героиня, следователь по особо важным делам Оксана Кошкина, распутывает запутанное резонансное дело о многочисленных исчезновениях детей, а попутно проводит раскопки в собственной памяти, где запрятаны собственные воспоминания об ужасных событиях в прошлом. В роли следовательницы — Анастасия Тодореску («Игра на выживание», «Пассажиры»), которой предстоит бороться не только с неизвестными, но явно могущественными преступниками, но и с собственными коллегами, не желающими признать весь масштаб катастрофы. Нестандартная, чуть инфернальная красота актрисы отлично подходит к мрачному антуражу триллера, а то, что шатенку Тодореску бескомпромиссно перекрасили в радикально черный цвет, как бы намекает зрителю, что смешно не будет — для веселья в сериалах предназначены исключительно блондинки.

«Балет»

18 мая, Wink

Сериал «Балет» студия «Видеопрокат» Сергея Бондарчука презентовала еще зимой, однако до экранов он добрался только сейчас. Впрочем, это вряд ли расхолодит зрителей: всем интересно взглянуть на балетное закулисье — кровь, пот и слезы репетиций и уж тем более — скандалы и интриги мира балетных, известных своей тонкой душевной организацией. Создатели сериала знают всё это не понаслышке: режиссер Евгений Сангаджиев — выпускник балетного отделения Элистинского училища искусств, а исполнительница главной роли прославленного хореографа Руты Майерс — Алла Сигалова, настоящий хореограф с мировым именем и заведующая кафедрой пластического воспитания актера в Школе-студии МХАТ. Железные тренерские нотки в ее голосе убедительны до дрожи. Впрочем, красоты тоже будет довольно: зрителям обещают отрывки из «Жизели», «Лебединого озера» и еще нескольких классических балетных постановок в исполнении ведущих российских балетных трупп, включая Большой театр, Мариинку и ансамбль «Березка». Сил и денег на сериал явно не пожалели; качественное дорогое зрелище — всё еще слишком редкое явление на рынке российских сериалов, так что пропускать его ни в коем случае не стоит.

«Королева Шарлотта: История Бриджертонов»

4 мая, Netflix

«Бриджертоны», сериал об английской аристократии XIX века с участием чернокожих актеров, произвели в мире фурор и стали поводом для ожесточенных дискуссий о праве альтернативной реальности без расовой сегрегации на экранное существование. Сейчас идет работа уже над третьим сезоном сериала. А пока суд да дело, зрительский интерес призван поддержать шестисерийный спин-офф, рассказывающий о юных годах королевы Шарлотты, ее встрече и романе с будущим королем Георгом III. В роли юной Шарлотты снялась Индия Риа Амартейфио («Почти знамениты», «Хроники Эвермура»), темнокожая британская актриса, названная журналом Tatler «ярким молодым дарованием» лондонской театральной сцены. Королеве придется столкнуться с интригами матери короля, принцессы Августы (Мишель Фэйрли — Кейтлин Старк в «Игре престолов»), и завоевать любовь короля (Кори Милкрист — «Песочный человек»). Кстати, отношения между двумя женщинами действительно были весьма напряженными, тут сценаристы не солгали. Но куда интереснее другой факт: по утверждениям историков, истинная Шарлотта, принцесса Мекленбург-Стрелицкая, вполне вероятно, имела африканские корни, так что скандальная альтернативная реальность, созданная продюсером Шондой Раймс, не так далека от истины, как многим кажется.

«Бункер»

5 мая, Apple TV+

В постапокалиптическом мире будущего после экологической катастрофы воздух на планете стал непригоден для дыхания, а когда-то цветущая Земля превратилась в выжженную пустыню. В живых осталось лишь около 10 тыс. человек. Эти жалкие остатки человечества ютятся в гигантском подземном бункере глубиной в сотни этажей, получая информацию о происходящем на поверхности с помощью многочисленных приборов и никогда не видя солнечного света. Главное правило жизни в бункере — никогда не выходить на поверхность, где тебя ждет мучительная смерть. И всё же кое-кому в бункере кажется, что за строгими правилами выживания кроется большая ложь. Экранизацией популярной одноименной книги Хью Хоуи занимался Мортен Тильдум («Игра в имитацию», «Охотники за головами»). В главных ролях — Ребекка Фергюсон («Дюна», «Величайший шоумен»), Рашида Джонс («Парки и зоны отдыха»), а также звезда «Побега из Шоушенка» Тим Роббинс. Динамичная завязка и великолепный актерский состав — зрелище обещает быть достойным.

«Фубар»

25 мая, Netflix

Он обещал вернуться — и, как всегда, возвращается! Арнольд Шварценеггер впервые предстанет перед зрителями не в полноэкранной картине, а в телевизионном сериале. Правда, его амплуа останется прежним — опытный спецагент, которому тем не менее есть чем удивить молодых. Шварценеггер вместе с напарницей Моникой Барбаро играют отца и дочь, которые работают на ЦРУ и всеми силами скрывают этот факт друг от друга. Но вскоре им дадут совместное задание, а значит, откровенности не избежать. Для ветерана-оперативника это задание должно стать последним, а для его дочери оно будет шансом проявить себя. Но главное, что предстоит сделать парочке, — это узнать друг друга ближе и добавить искренности и понимания в семейную жизнь. Зрителям обещают комедийный боевик в стиле «Правдивой лжи», и, судя по высокой репутации режиссера Фила Абрахама («Клан Сопрано», «Безумцы»), аудитория вправе надеяться на качественный черный юмор. К тому же бывший губернатор Калифорнии по-прежнему в отличной форме и так же невозмутимо прикуривает сигару среди трупов и обломков.

«Рыцарь в черном»

12 мая, Netflix