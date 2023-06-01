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Жители Сербии устроили молебен о мире в Косово

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В храме Святого Саввы в Белграде 31 мая сербы устроили молебен о мире в Косово. Кадрами с места событий поделился корреспондент «Известий» Семен Еремин.

«Большая очередь собралась у входа в храм к началу молебна. Эти люди, что называется от мала до велика, собрались здесь, чтобы помолиться о мире в Косово», — говорит корреспондент.

Именно в этом храме хранятся мощи патриарха Николая Велимировича. У этого святого в Сербии принято просить о мире.

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29 мая представители KFOR (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово) атаковали сербов в Косово. Были слышны стрельба и звуки ударных бомб, а также применялся слезоточивый газ.

Свыше 50 человек получили травмы. В ходе столкновений пострадали 14 граждан Италии из числа военных международных сил под руководством НАТО. Тогда же сообщалось о раненых военных KFOR из Венгрии и Молдавии.

Столкновения между спецназом и сербами начались еще утром 26 мая на севере. Правоохранители окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий.

Вучич назвал целью Приштины столкновение Сербии с НАТО. Он сказал, что обострение ситуации в Косово и Метохии может дойти до серьезного конфликта.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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