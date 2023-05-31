Министр спорта Франции назвала воинственным послание Джоковича о Косово

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера назвала воинственным сообщение теннисиста Новака Джоковича о Косово. Об этом она заявила 31 мая телеканалу France 2.

«Спортсменам позволяется нести послания, направленные на защиту прав человека, послания, которые объединяют людей вокруг универсальных ценностей. Но в данном случае речь идет о воинственном политическом заявлении, такого не должно повториться», — сказала она.

Удеа-Кастера, сама бывшая теннисистка, назвала действия Джоковича неуместными и предупредила, что это не должно повториться в будущем.

Ранее, 29 мая, Джокович после победы в первом круге «Ролан Гаррос» призвал остановить насилие в Косово. Он оставил послание на объективе камеры «Косово — сердце Сербии! Стоп насилию».

В этот день сербские СМИ сообщили, что представители Международных сил безопасности НАТО атаковали сербов в Косово. В населенном пункте Звечан были слышны стрельба и звуки ударных бомб. Кроме того, был использован слезоточивый газ. Атака была проведена KFOR (международными силами под руководством НАТО, отвечающими за обеспечение стабильности в Косово).

Свыше 50 человек получили травмы во время столкновений на севере Косово. Они пострадали от светошумовых гранат, резиновых и боевых пуль.

Столкновения между спецназом и сербами начались утром 26 мая на севере Косово. Сербы вышли на защиту зданий, окруженных правоохранительными органами, начались столкновения.

Посольство России в Сербии, а также США, Франция, Германия, Италия и Великобритания осудили действия властей непризнанного Косово, направленные на захват зданий городских администраций косовскими силовиками в сербских муниципалитетах. Российское диппредставительство призвало Приштину к прекращению беспорядков, поскольку уже есть пострадавшие среди гражданских.