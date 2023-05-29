Теннисист Джокович после победы в матче призвал остановить насилие в Косово

Бывшая первая ракетка мира, теннисист Новак Джокович 29 мая после победы в первом круге «Ролан Гаррос» призвал остановить насилие в Косово. Об этом сообщил сербский телеканал РТС.

«Косово — сердце Сербии! Стоп насилию», — оставил Джокович послание на объективе камеры.

Ранее в этот день сербские СМИ сообщили, что представители Международных сил безопасности НАТО атаковали сербов в Косово. Отмечалось, что в населенном пункте Звечан слышны стрельба и звуки ударных бомб. Кроме того, был использован слезоточивый газ. Атака была проведена KFOR.

Свыше 50 человек получили травмы во время столкновений на севере Косово. Они пострадали от свето-шумовых гранат, резиновых и боевых пуль.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о назревании большого взрыва в центре Европы из-за ситуации с Косово. Он отметил, что события носят геополитический характер и требуют геополитического решения, которое обеспечивало бы равную, неделимую безопасность для всех государств Европы. По словам Лаврова, такая безопасность означала бы, что никакой блок, включая НАТО, не имеет права претендовать на доминирование в этой части земного шара.

Столкновения между спецназом и сербами начались утром 26 мая на севере Косово. Сербы вышли на защиту зданий, окруженных правоохранительными органами, начались столкновения.

Посольство России в Сербии, а также США, Франция, Германия, Италия и Великобритания осудили действия властей непризнанного Косово, направленные на захват зданий городских администраций косовскими силовиками в сербских муниципалитетах. Российское диппредставительство призвало Приштину к прекращению беспорядков, поскольку уже есть пострадавшие среди гражданских.