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Вучич обсудил ситуацию в Косово с послом РФ в Сербии

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Фото: ТАСС/Александр Дзюба
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Президент Сербии Александр Вучич принял посла РФ в Белграде Александра Боцана-Харченко и рассказал ему о ситуации в Косово. Об этом во вторник, 30 мая, сообщило российское представительство.

«Глава государства подробно проинформировал посла о положении дел в сербском автономном крае Косово и Метохия», — говорится в Telegram-канале посольства.

Отмечается, что Вучич также поблагодарил Россию за за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии.

В свою очередь, Боцан-Харченко на встрече выразил обеспокоенность ростом напряженности ситуации в Косово, резкой эскалацией антисербского насилия. По словам посла, провокационный односторонний подход косовского «кабинета министров» создает серьезные угрозы для безопасности и стабильности в регионе.

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Ранее в этот день Вучич сообщил, что в ходе встречи с Боцаном-Харченко он оповестил его об эскалации ситуации в Косово. Встреча с послом прошла за закрытыми дверями.

Также 30 мая сербский лидер встретился с послами «Квинты» (США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии) и главой постоянной делегации Евросоюза в Сербии, призвав их повлиять на Приштину.

Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, где проживают преимущественно сербы. Выборы прошли в конце апреля и были признаны состоявшимися, несмотря на то, что сербы их массово проигнорировали, а явка на голосование не достигла 4%.

Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в ряде районов, что привело к столкновениям с сербами. В тот же день Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие.

29 мая тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Вечером начались столкновения между протестующими и международными силами под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово, Kosovo Force (KFOR. В ходе столкновения пострадали 52 серба и 41 боец контингента альянса.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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