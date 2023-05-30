Вучич оповестил посла РФ об эскалации в Косово

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе встречи с послом России в Белграде Александром Боцаном-Харченко, которая состоялась во вторник, 30 мая, оповестил его об эскалации в Косово.

«Я оповестил посла об эскалации насилия и грубой дискриминации сербов. Сербия, вопреки грубейшему нарушению всех международных соглашений, будет работать над сохранением мира и стабильности, требуя срочного принятия мер, которые бы гарантировали безопасность сербов в КиМ (Косово и Метохии. — Ред.), что является условием для любого дальнейшего разговора с представителями временных структур в Приштине», — написал Вучич в соцсетях.

Встреча с послом РФ началась около 11:00 (12:00 мск) и прошла за закрытыми дверями.

Ранее в этот день сербский лидер встретился с послами «Квинты» (США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии) и главой постоянной делегации Евросоюза в Сербии, призвав их повлиять на Приштину.

Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, где проживают преимущественно сербы. Выборы прошли в конце апреля и были признаны состоявшимися, несмотря на то что сербы их массово проигнорировали, а явка на голосование не достигла и 4%.

Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в ряде районов, что привело к столкновениям с сербами. В тот же день Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие.

29 мая тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Вечером начались столкновения между протестующими и международными силами безопасности под эгидой НАТО KFOR. В ходе столкновения пострадали 52 серба и 41 боец контингента альянса.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.