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В Косово отменили запланированные военные учения Defender Europe 23

Albanian Daily: минобороны Косово отменило проведение военных учений Defender Europe 23
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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
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В Косово на фоне сложившейся обстановки принято решение отменить запланированные мероприятия в рамках военных учений Defender Europe 23. Об этом 30 мая сообщили в оборонном ведомстве непризнанной республики.

«В связи с ситуацией на севере страны мероприятия, запланированные на сегодня в рамках международных учений Defender Europe 23, отменяются», — цитирует заявление портал Albanian Daily.

Издание отмечает, что в ходе столкновений, которые прошли днем ранее, пострадали 25 солдат международных сил под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово Kosovo Force (KFOR).

Учения Defender Europe 23 в Европе должны были провести США совместно с 25 странами. Ожидалось, что в них примут участие около 9 тыс. американских военных и 17 тыс. военнослужащих из стран-партнеров Вашингтона.

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Ранее 30 мая глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил о полной поддержке контингента KFOR в Косово в исполнении его обязанностей. Он добавил, что в качестве первого шага ожидает, «что власти Косово приостановят полицейские операции у муниципальных зданий на севере».

За день до этого, 29 мая, представители KFOR атаковали сербов в Косово. Были слышны стрельба и звуки ударных бомб, также использовался слезоточивый газ. Более 50 человек получили травмы. В ходе столкновений пострадали 14 граждан Италии из числа военных международных сил под руководством НАТО. Тогда же сообщалось о раненых военных KFOR из Венгрии и Молдавии.

Тогда же глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о назревании большого взрыва в центре Европы из-за ситуации с Косово. Он отметил, что события носят геополитический характер и требуют геополитического решения, которое обеспечивало бы равную, неделимую безопасность для всех государств Европы. По словам Лаврова, такая безопасность означала бы, что никакой блок, включая НАТО, не имеет права претендовать на доминирование в этой части земного шара.

Столкновения между спецназом и сербами начались утром 26 мая на севере. Правоохранители окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий.

Сербский президент Александр Вучич назвал целью Приштины столкновение Сербии с НАТО. Он уверен, что «всё это организовано [премьером Косово] Альбином Курти». Он уверен, что обострение ситуации в Косово и Метохии может дойти до серьезного конфликта.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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